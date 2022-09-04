Германия переживает «очень сложные времена», однако сможет пережить зиму — Шольц 4 сентября, 19:14 Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang/File Photo)

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что страна переживает «очень сложные времена». Но, приняв «своевременные решения» во избежание перебоев с снабжением энергией в этом году, она сможет пережить зиму.

Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на DPA.

Как отмечается, в Германии снова запустили угольные электростанции и закачав газ в хранилища.

«Россия Путина нарушила свои контракты. Россия больше не является надежным поставщиком энергии», – сказал Шольц.

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Он выразил сожаление из-за того, что жители страны столкнулись с ростом цен.

«Причиной этой очень сложной ситуации является вторжение России в Украину», — сказал канцлер Германии, добавив, что «мы переживем зиму», в частности, из-за длительной подготовки.

Он объявил о пакете помощи в размере €65 млрд для поддержки населения.

Ранее Россия нанесла новый удар в газовой войне против Европы, заявив, что с 27 июля сократит транспортировку газа по Северному потоку до 20% от его мощности. При этом немецкое правительство считает «надуманными» причины, по которым Газпром объясняет снижение объема прокачки газа. Россия «существенно обостряет экономический конфликт с Германией», объявив о намерении использовать только 20% мощности 1200-километровой трубы Северного потока якобы из-за ремонта турбины.



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