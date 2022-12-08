Противоракетный щит Европы может быть создан через пять лет — Шольц 8 декабря, 16:24 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Немецкий канцлер Олаф Шольц надеется, что планируемая европейская система противоракетной обороны будет создана в течение следующих пяти лет.

Об этом сообщает Reuters.

«Правительство сейчас ведет переговоры с производителями разных систем, чтобы подготовить конкретные решения», — сказал он.

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не хватает критически важных оборонных возможностей.

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По его словам, полномасштабное вторжение России в Украину стало «жестоким пробуждением» для Европы, которой не хватает возможностей, необходимых для защиты от «угроз высшего уровня».