Противоракетный щит Европы может быть создан через пять лет — Шольц

8 декабря, 16:24
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Немецкий канцлер Олаф Шольц надеется, что планируемая европейская система противоракетной обороны будет создана в течение следующих пяти лет.

Об этом сообщает Reuters.

«Правительство сейчас ведет переговоры с производителями разных систем, чтобы подготовить конкретные решения», — сказал он.

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не хватает критически важных оборонных возможностей.

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По его словам, полномасштабное вторжение России в Украину стало «жестоким пробуждением» для Европы, которой не хватает возможностей, необходимых для защиты от «угроз высшего уровня».

https://www.youtube.com/watch?v=U5Zz1XFFVTw&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Европа Ракеты Олаф Шольц

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