Шольц признал, что Германия неправильно отреагировала на аннексию Крыма

17 сентября, 02:35
Поделиться:
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что его страна неправильно отреагировала на аннексию Крыма в 2014 году.

Об этом сообщает Bild.

«Я хочу сказать совершенно однозначно, что, пожалуй, по крайней мере, оглядываясь назад, было бы вполне правильным жестче среагировать на аннексию Крыма», — заявил канцлер.

Видео дня

Он отметил, что если бы мировое сообщество более скоординировано и мощно отреагировало бы на захват полуострова, то Украина «не завладела бы так сильно помыслами Владимира Путина».

Читайте также:

В 2014 году после Революции достоинства и бегства из страны Виктора Януковича, Россия начала оккупацию Крыма, проведя на полуострове псевдореферендум. Германия, в частности, не разорвала экономические связи с режимом диктатора Путина после этого.

https://www.youtube.com/watch?v=ch3neI7f1Wk
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Крым Германия Война в Украине Олаф Шольц Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X