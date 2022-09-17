Шольц признал, что Германия неправильно отреагировала на аннексию Крыма 17 сентября, 02:35 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что его страна неправильно отреагировала на аннексию Крыма в 2014 году.

Об этом сообщает Bild.

«Я хочу сказать совершенно однозначно, что, пожалуй, по крайней мере, оглядываясь назад, было бы вполне правильным жестче среагировать на аннексию Крыма», — заявил канцлер.

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Он отметил, что если бы мировое сообщество более скоординировано и мощно отреагировало бы на захват полуострова, то Украина «не завладела бы так сильно помыслами Владимира Путина».

В 2014 году после Революции достоинства и бегства из страны Виктора Януковича, Россия начала оккупацию Крыма, проведя на полуострове псевдореферендум. Германия, в частности, не разорвала экономические связи с режимом диктатора Путина после этого.

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