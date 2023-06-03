«Разжигатель войны — это Путин». Шольц резко ответил пророссийским активистам, которые мешали его выступлению 3 июня, 20:56 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Аннегрет Хильсе)

Во время выступления канцлера Германии Олафа Шольца в пятницу, 2 июня, на Европейском фестивале, который проводила Социал-демократическая партия в пригороде Берлина, его пытались освистать и выгнать со сцены пророссийские активисты, сообщает Bild.

На акцию пришли более 100 сторонников РФ, некоторые были в футболках с символикой России и «антиваксеров».

На выкрики «разжигатель войны», «лжец», «бандит» и требования «мира без оружия» Шольц ответил резко.

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«Разжигатель войны — это Путин. Он вторгся в Украину с 200 000 солдат. <...> Путин хочет уничтожить и завоевать Украину. <...> Эта агрессивная война угрожает миру и свободе», — сказал канцлер.

Часть зрителей аплодировала ему, другая пыталась его заглушить.

Затем к микрофону подошел премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке и порекомендовал пророссийски настроенной толпе выступить на Красной площади.

«Такой митинг следовало бы провести на Красной площади перед Кремлем. Там вы имели бы полное право просить у Путина немедленно отказаться от оружия. Но тогда вы бы совсем с другой стороны узнали ту Россию, которую так любите!» — сказал он.

2 июня Шольц заявлял, что Украина должна получить гарантии безопасности от отдельных стран НАТО после окончания войны, которые будут отличаться от статуса государств-членов Альянса.



Ранее, 30 мая, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии укрепление украинской системы ПВО. Зеленский поблагодарил Шольца за оборонный пакет Украине на 3 млрд евро и «личную решимость».

13 мая Германия анонсировала новый пакет вооружений для Украины на 2,7 млрд евро. Он стал крупнейшим с начала полномасштабного вторжения РФ. В него вошли танки, беспилотники и новые системы ПВО.