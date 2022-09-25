«Очень опасная война». Шольц объяснил, почему Германия не отправляет Украине танки 25 сентября, 19:01 Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/File Photo)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не отправляет Украине танки, поскольку боится втянуть НАТО в войну против России.

Об этом он сказал в интервью изданию The New York Times.



«Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой», — заявил Шольц.

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По его словам, Германия «действительно много делает» для помощи Украине.



«Мы поставили украинцам огромное количество очень эффективного оружия», — сказал он.

The New York Times отмечает, что Шольц, безусловно, прошел долгий путь с тех пор, как накануне российского вторжения его правительство предложило Украине 5 тысяч касок и полевой госпиталь. Но, как добавляет издание, потребовались месяцы и угроза парламентского голосования, прежде чем он одобрил поставки тяжелого вооружения.



6 сентября издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2.

Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.



15 сентября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что Берлин готов отправить Украине бронемашины Dingo и дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II.



21 сентября на пленарном заседании Бундестага снова отложили голосование по немедленной передаче украинской армии немецких танков Leopard, пишет Politico.



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