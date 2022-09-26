Шольц и премьер-министр Испании Санчес заразились коронавирусом

26 сентября, 14:19
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Олаф Шольц и Педро Санчес (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Олаф Шольц и Педро Санчес (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Испании Педро Санчес заразились коронавирусом.

Как сообщает Spiegel, официальный представитель правительства Шольца Штеффен Хебестрайт заявил, что сейчас канцлер находится дома. У него были легкие симптомы простуды, и он сразу же изолировался.

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Санчес написал в Twitter, что его тест на коронавирус в воскресенье, 25 сентября дал положительный результат.

На прошлой неделе Санчес посетил Генассамблею ООН в Нью-Йорке, а также у него были запланированы еще несколько мероприятий.

https://twitter.com/sanchezcastejon/status/1573942265709568000

30 июля стало известно, что 79-летний президент США Джо Байден снова получил положительный тест на коронавирус. Четыре дня до этого он был отрицательным — глава Белого дома прекратил строгую самоизоляцию.

О первом случае COVID-19 у президента США стало известно 21 июля. У Байдена были легкие симптомы, он начал принимать противовирусный препарат Paxlovid и пошел на самоизоляцию. Глава Белого дома дважды привит и получил две бустерные дозы. 27 июля стало известно, что Байден выздоровел, сдав два отрицательных антиген-теста.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Германия Испания Коронавирус Олаф Шольц

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