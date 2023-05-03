Страны ЕС уже сейчас передадут Украине боеприпасы на миллиард евро — Шмыгаль 3 мая, 19:33 Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Facebook)

Страны Евросоюза начнут отправку Украине боеприпасов на миллиард евро со своих складов уже сейчас.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что страны Евросоюза пообещали поставить Украине боеприпасы стоимостью 2 млрд евро.

«Страны-члены ЕС уже сейчас пошлют боеприпасы со своих складов на 1 млрд евро. Еще 1 млрд евро Евросоюз выделяет на их совместные дальнейшие закупки для Украины», — уточнил глава правительства.

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3 мая Европейская комиссия решила выделить 500 млн евро, чтобы нарастить производство боеприпасов, которые пойдут на срочную помощь Украине и пополнят запасы государств-членов ЕС.

20 марта страны-члены ЕС договорились закупить для ВСУ миллион боеприпасов калибра 155 мм в течение следующих 12 месяцев.

По данным Financial Times, Украина обратилась в Евросоюз с просьбой ежемесячно отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит. Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украине нужен миллион снарядов.