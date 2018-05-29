"Шквал ракет": Израиль сообщил об обстреле со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны сектора Газа утром 29 мая.

Как сообщается в Twitter израильской армии, по южным районам страны был выпущен "шквал ракет".

Following reports of sirens that sounded earlier this morning, a barrage of projectiles were identified from the Gaza Strip at a number of locations in Israel. Several intercepts were made. The details are being reviewed — IDF (@IDFSpokesperson) 29 мая 2018 г.

Отмечается, что снаряды запустили по региональным советам Эшколь, Шаар-ха-Негев и Сдот-Негев, в них была объявлена воздушная тревога.

Часть из ракет была перехвачена системой противоракетной обороны Железный купол.

Подробности обстрела выясняются.

Ранее сообщалось, что Израиль начал строительство морского барьера в районе пляжа Зиким, чтобы остановить проникновение боевиков ХАМАС из сектора Газа.