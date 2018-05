"Шквал ракет": Израиль сообщил об обстреле со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны сектора Газа утром 29 мая.

Как сообщается в Twitter израильской армии, по южным районам страны был выпущен "шквал ракет".

Following reports of sirens that sounded earlier this morning, a barrage of projectiles were identified from the Gaza Strip at a number of locations in Israel. Several intercepts were made. The details are being reviewed