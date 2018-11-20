Шкуры и средства от артрита. В Чехии обнаружили незаконную тигриную ферму

Тигр, которого убили в Праге, рядом с кастрюлей, в которой собирались варить части его тела

В Чехии обнаружили международную преступную группировку, которая выращивала и убивала тигров ради их шкур, а также костей и мяса, из которых в китайской медицине делают средства от артрита.

НВ публикует перевод материала The Guardian о том, как самый большой в Чехии питомник для тигров и львов оказался нелегальной тигриной фермой, торговавшей своей продукцией с Вьетнамом и вьетнамской диаспорой.

Как выглядел нелегальный бизнес

Первое, что поразило инспекторов - это запах. Это был жаркий летний день в Праге, а они только что открыли морозильную камеру с отключенным питанием, заполненную останками тигров, львов и пум. Павла Рихова, главная из присутствовавших там экологических инспекторов, говорит, что никогда не видела ничего подобного.

"Я проработала в инспекции 25 лет ... но ситуация там была действительно ужасной. Только представьте: старая морозильная камера, без электричества, заполненная мясом и мертвыми телами, в саду в течение двух лет. Абсолютно невероятно".

В сарае рядом с домом они нашли недавно убитого тигра, которому прострелили шею, чтобы не повредить его ценную шкуру. В той же комнате была большая кухонная кастрюля на газовой плите, наполненная мясом и костями неизвестных животных.

Фото: Handout Czech customs authority

Этот рейд стал кульминацией пятилетней работы чешской полиции, таможенных органов и экологической инспекции. Они утверждают, что обнаружили организованную банду чешских и вьетнамских преступников, которые незаконно убивали и перерабатывали больших кошек для рынка средств традиционной китайской медицины. Европейские чиновники обнаружили, что незаконные тигриные фермы - не просто проблема, существующая где-то в Юго-Восточной Азии, но что они есть и в ЕС.

Как обнаружили банду торговцев продукцией из тигров

Цепочка доказательств этого начинается в начале 2013 года. Тогда таможенные инспекторы обнаружили в фургоне вьетнамца мешок с тигриными костями. Вьетнамец утверждал, что получил их в словацком питомнике. Через несколько месяцев среди громкоговорителей, которые экспортировали в Ханой, нашли скелеты двух тигров.

В зоопарках или в дикой природе тигры могут жить дольше 20 лет. В частных питомниках Чехии они постоянно умирали в возрасте до пяти лет

Кроме останков тигров, власти все чаще обнаруживали переработанные продукты, такие как тигровое вино и бульон, которые, похоже, везли из Чехии. Пытаясь выяснить их происхождение, инспекция по охране окружающей среды провела полную проверку популяции тигров, содержащихся в неволе, в 2015 году.

Пересечение тиграми границ между государствами строго контролируются международными нормами. Коме того, в Чехии необходимо регистрировать каждый случай рождения, продажи или смерти тигра и уведомлять о нем экологическую инспекцию.

Но скоро инспекторы обнаружили, что документы не были в порядке. Сообщалось о том, что тигров экспортировали по несколько раз и они исчезали, либо их смерти не были зафиксированы. Самым тревожным было то, что смертность тигров, которых содержали в частных учреждениях, была шокирующе высокой. В зоопарках или в дикой природе тигры могут жить дольше 20 лет. В частных питомниках Чехии они постоянно умирали в возрасте до пяти лет.

Большой вьетнамский рынок в Праге, известный как "маленький Ханой" / Фото: Tristan Martin / theguardian.com

Власти обратили внимание на Людвика Бероусека, члена известной чешской семьи циркачей, которая руководила крупнейшим в стране питомником для тигров и львов. Официально питомник выращивает больших кошек для цирков, сценических шоу и контактных зоопарков. Но таможенники предполагали, что он мог быть также источником продукции из тигров, которую они перехватывали по дороге во Вьетнам.

Это заняло почти два года, но в итоге чешские таможенники и полиция раскрыли сеть. Ее руководителем был Ли Сюань Ву, вьетнамский торговец, который был заказчиком тигров. Затем Бероусек доставлял их в дом таксидермиста, чешского охотника-энтузиаста по имени Милош Грозинек. Вместе с Ву Грозинек расчленял и готовил тигров в своем доме и сарае.

Проследив за бандой, офицеры поняли, что она может продавать бульон из тигра, который, как утверждает китайская медицина, укрепляет кости и лечит артрит, по 60 евро за грамм. Стоимость шкур составляла от 2 до 4 тысяч евро, а когтей - 100 евро за каждый. Хотя большая часть этой продукции явно предназначалась для Вьетнама, власти считают, что значительная ее часть была продана чешско-вьетнамской общине.

Что делают с выросшими тигрятами из контактных зоопарков

Хотя спрос на традиционную медицину на основе продукции из тигров зависит от вьетнамцев, многие из которых приехали в качестве иностранных рабочих во время коммунистической эпохи в Чехословакии, эксперты считают, что это не единственный весомый фактор. В 2013 году, когда таможенникам начала попадаться продукция из тигров, начали также появляться "контактные зоопарки" - небольшие частные зоопарки, где дети могут погладить маленьких тигрят и львят.

Детям демонстрируют тигренка в контактном зоопарке в Чехии

"Можно использовать маленьких тигрят или львят только полгода или год, больше нет. Потому что это слишком опасно для детей", - говорит Рихова. Чтобы удовлетворить растущий спрос на детенышей тигров и львов, необходимо, чтобы рождалось все больше животных.

Как только тигры и львы достигают половой зрелости, они становятся значительно дороже, если их убить

Когда детеныши становятся слишком большими для контактных зоопарков, еще несколько лет их могут использовать в цирках и сценических шоу. Но как только тигры и львы достигают половой зрелости, что происходит, когда им исполняется четыре или пять лет, они уже слишком большие и опасные для этого. В этот момент они становятся значительно дороже, если их убить.

Бероусека, Грозинека и Ву обвинили в преступлениях, связанных с незаконным убийством и торговлей охраняемыми видами. Сейчас Грозинек остается под арестом, а Бероусек и Ву вышли под залог. Бероусек продолжает руководить своим питомником.

Останки тигра, обнаруженные в Праге / Фото: Handout Czech customs authority

Рихова считает, что незаконная торговля тиграми может существовать и в других частях Европы, и призывает ЕС более строго это контролировать. "Европейская комиссия считает, что у них есть надзор за крупными кошками в Европе, но это неправда. Без определенной регистрации, некоторых документов, регистрации передвижений животных от одного заводчика к другому надзора быть не может", - говорит она.

"Мир уже потерял 90% тигров, - говорит Киаран Харкин из благотворительной организации Четыре лапы, - Мы призываем Еврокомиссию защитить тигров, которые находятся под угрозой исчезновения, и запретить коммерческую торговлю тиграми, родившимися в неволе. Для торговцев тиграми и их жестокого бизнеса не должно быть места в ЕС".

Перевод НВ