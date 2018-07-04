Школьников, застрявших в пещере в Таиланде, учат подводному плаванию

Водолазам потребовалось три часа, чтобы добраться до детей

В Таиланде члены спасательной команды проводят ускоренный учебный курс по плаванию и дайвингу для застрявших в затопленной пещере детей и их 25-летнего тренера.

Школьники находятся в пещере уже 11 дней. Их обнаружили на 9-й день поисков живыми, но изможденными. На данный момент они обеспечены медикаментами и продуктами питания. Cамостоятельно выбраться из пещеры они не могут, так как из-за ливней вход в нее оказался затоплен.

Как передает Bangkok Post, эксперты оценили условия для их безопасной эвакуации. Эта задача, по словам местных властей, будет непростой.

"Течение очень сильное, а пространство узкое. Для спасения детей необходимо много людей. Теперь мы учим детей как плавать и нырять", - сказал вице-премьер-министр Правит Вонгсуван, добавив, что если уровень воды упадет и течение ослабнет, то их смогут быстро вывести из пещеры.

Эксперты говорят, что водолазам потребовалось три часа, чтобы добраться до мальчиков, заблокированных примерно в 4 км от входа в пещеру.

Напомним, что 23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг исчезли 12 подростков-футболистов и их тренер.

Они были найдены 2 июля - через девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.

Пещера регулярно затапливается во время дождливого сезона, который длится до сентября - октября. Поэтому дети могут остаться в пещере на несколько месяцев.