Неспроста: В России школьник по фамилии Путин получил высший балл по трем ЕГЭ Сегодня, 13:05 Цей матеріал також доступний українською @ putinale2211 Александр Путин @ putinale2211

Выпускник гимназии российского города Северск Александр Путин получил 300 баллов по ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на местные СМИ.

По словам директора школы Ирины Мирошниковой, Путин всегда хорошо учился и был отличником, участвовал в олимпиадах по различным предметам.

«Очень разносторонний: кандидат в мастера спорта (по полиатлону) и музыкант», — отметила она.

«никогда

Мирошникова рассказала, что одноклассники часто подшучивали над ним из-за его фамилии. В то же время школьник якобыэтим фактом не кичился».