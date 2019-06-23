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Неспроста: В России школьник по фамилии Путин получил высший балл по трем ЕГЭ

Сегодня, 13:05
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Неспроста: В России школьник по фамилии Путин получил высший балл по трем ЕГЭ - фото

@ putinale2211

Александр Путин

Выпускник гимназии российского города Северск Александр Путин получил 300 баллов по ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на местные СМИ.

По словам директора школы Ирины Мирошниковой, Путин всегда хорошо учился и был отличником, участвовал в олимпиадах по различным предметам.

«Очень разносторонний: кандидат в мастера спорта (по полиатлону) и музыкант», — отметила она.

Мирошникова рассказала, что одноклассники часто подшучивали над ним из-за его фамилии. В то же время школьник якобы «никогда этим фактом не кичился».

Теги:   Школа Россия Владимир Путин

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