Неспроста: В России школьник по фамилии Путин получил высший балл по трем ЕГЭ
Сегодня, 13:05
Выпускник гимназии российского города Северск Александр Путин получил 300 баллов по ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Об этом пишет УНИАН со ссылкой на местные СМИ.
По словам директора школы Ирины Мирошниковой, Путин всегда хорошо учился и был отличником, участвовал в олимпиадах по различным предметам.
«Очень разносторонний: кандидат в мастера спорта (по полиатлону) и музыкант», — отметила она.Мирошникова рассказала, что одноклассники часто подшучивали над ним из-за его фамилии. В то же время школьник якобы «никогда этим фактом не кичился».