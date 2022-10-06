«Эта шизофреническая риторика работает». Как Орбан загнал себя в тупик и манипулирует Венгрией — объясняет эксперт 6 октября, 18:20 Эксклюзив НВ Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии и канцлером Австрии, 3 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Дмитрий Тужанский, директор Института центральноевропейской стратегии, рассказал Радио НВ, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан пытается манипулировать обществом в стране и получая средства ЕС — идти в зависимость от Москвы и Пекина.

— У нас есть новая такая новость, глава венгерского МИД Сийярто заявил о том, что Венгрия продавила свои требования в новый пакет санкции ЕС, в том числе ограничение цены на российскую нефть. Венгрия еще договорилась о том, чтобы исключиться из пакета ядерной энергетики по причине того, что они строят вместе с Москвой новую АЭС.

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Венгрия всех задолбала, она постоянно делает то, что она делает. Мы видели, такую какую-то похожую политику проводила Турция. Мы увидели, что США надавили на турецкие банки, сейчас они не будут принимать эти карты Мир, которые использовали россияне на их территории. Возможно ли подобное давление хотя бы со стороны США, чтобы Венгрия как-то поняла, где ее место, что, наверное, не с Россией?

— Давление возможно, давление уже происходит, происходит давно. Это давление усугубляется, и не только от США. Но что важно понимать, по сравнению с Турцией: Венгрия — слишком мелкий игрок, чтобы на него как-то давить решающе или еще больше.

Потому что эта риторика Виктора Орбана, поведение Сийярто, она значительно больше, чем влиятельная. Это заявление свежее Сийярто — это игра на опережение, это фактически не то, чтобы признание своего поражения, что мы ничего не смогли заблокировать, это, знаете, уже и не дежавю.

С 2014 года Виктор Орбан, Петер Сийярто угрожают заблокировать санкции, говорят, что они против них, но каждый раз за них голосуют, каждый раз ищут оправдания, а для своей аудитории объясняют: мы отстояли интересы Венгрии, мы такие молодцы, нам никто не указ, ни Вашингтон и так далее. Потому это риторика-игра. К счастью, о чем она говорит?

Что у Венгрии все меньше и меньше, или нет до сих пор, действительно серьезных союзников, чтобы заблокировать санкции против России, санкционные пакеты, то есть круги бизнеса в Германии, Италии, во Франции, они не решаются играть в практике ту игру, которую, скажем так, хотела бы и на риторике играет Венгрия По тем пунктам, о которых говорил Сийярто, по моей информации, не рассматривались, и это была публичная информация.

Эти вещи даже и не должны входить в этот пакет, потому что по нефти и газу, это касается не только Венгрии, например, Словакия еще более зависима от России, да? Чехия тоже, отномительно нефти в частности. Что касается ядерного топлива и вообще ядерной энергетики, то речь идет не только о строительстве Пакш, этих двух энергоблоков, второй части, и там вообще сейчас дошло до обещаний, что Петер Сийярто, опять же, если я не ошибаюсь, обещал, что через год там будут уже какие-то конструкции.