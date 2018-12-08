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Шестеро погибших и более ста раненых. В Италии в ночном клубе произошла давка

Сегодня, 06:56
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По словам очевидцев, в клубе находились около тысячи человек

Фото: Vigili del Fuoco via Twitter

В итальянской Анконе в результате паники в ночном клубе произошла давка, погибли шесть человек, еще около 120 пострадали, передает Repubblica.

По предварительным данным, во время рэп-концерта кто-то распылил в помещении "едкий спрей", спровоцировав панику. На выходе из заведения возникла давка.

В результате шесть человек погибли, еще 118 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сообщается, что десять человек из числа пострадавших получили серьезные ранения и находятся в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, в клубе находились около тысячи человек.

Официальных сообщений о причинах случившегося пока не поступало.

На место происшествия направлены спасатели из близлежащих населенных пунктов.

Теги:   Ночной клуб Давка Италия

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