«Понятие прижилось в кругу сумасшедших». Дугин призывает Путина избавиться от «шестой колонны». Кто к ней принадлежит — объясняет Денисенко 11 апреля, 20:20 NV Премиум Александр Дугин и Владимир Путин (Фото:Коллаж NV / REUTERS/Evgenia Novozhenina / Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

«Философ» и приспешник диктатора Путина Александр Дугин призывает искать в России шестую колонну, якобы маскирующуюся под лоялистов, путинистов и даже патриотов, а на самом деле они непосредственно служат Западу, считает Дугин.

Руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко в эфире Radio NV объяснил, о ком идет речь и готов ли диктатор к их устранению.

— Мне это напомнило сталинскую фразу о том, что с дальнейшим развитием классовая борьба будет только нарастать. Путин или Дугин сейчас тоже пытается раздуть классовую борьбу?

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