Шесть женщин обвинили экс-президента Коста-Рики и лауреата Нобелевской премии мира в домогательствах Сегодня, 19:41 92 Цей матеріал також доступний українською EPA Оскар Ариас оказался в центре сексуального скандала EPA

По меньшей мере шесть женщин обвинили бывшего президента Коста-Рики, лауреата Нобелевской премии мира Оскара Ариаса в сексуальных домогательствах.

Как сообщает Reuters, среди женщин, заявивших о непристойном поведении Ариаса, - победительница конкурса красоты Ясмин Моралес.

Бывшая Мисс Коста-Рики в официальной жалобе заявила, что Оскар Ариас домогался ее в 2015 году.

"Он схватил меня, силой приблизился к моему телу, а затем одной рукой коснулся моей груди через одежду и поцеловал против моей воли", - сказала Моралес.

Первый иск против Оскара Ариаса подала антиядерная активистка Александра Арсе. По ее словам, двукратный президент Коста-Рики приставал к ней, обнимал, целовал и хватал, когда она пришла к нему домой по рабочим вопросам. Пока только Арсе и Моралес подали официальные жалобы о сексуальном преступлении со стороны Ариаса.

Ариас категорически отрицает обвинения в сексуальных домогательствах.

Оскар Ариас занимал пост президента Коста-Рики с 1986 по 1990 год и с 2006 по 2010 год. В 1987 году он получил Нобелевскую премию мира за роль в переговорах о прекращении гражданских войн в Центральной Америке.