Шесть женщин обвинили экс-президента Коста-Рики и лауреата Нобелевской премии мира в домогательствах
По меньшей мере шесть женщин обвинили бывшего
президента Коста-Рики, лауреата Нобелевской премии мира Оскара Ариаса в
сексуальных домогательствах.
Как сообщает Reuters, среди женщин, заявивших
о непристойном поведении Ариаса, - победительница конкурса красоты Ясмин
Моралес.
Бывшая Мисс Коста-Рики в официальной жалобе
заявила, что Оскар Ариас домогался ее в 2015 году.
"Он схватил меня, силой приблизился к
моему телу, а затем одной рукой коснулся моей груди через одежду и поцеловал против
моей воли", - сказала Моралес.
Первый иск против Оскара Ариаса подала антиядерная
активистка Александра Арсе. По ее словам, двукратный президент Коста-Рики приставал
к ней, обнимал, целовал и хватал, когда она пришла к нему домой по рабочим
вопросам. Пока только Арсе и Моралес подали официальные жалобы о сексуальном
преступлении со стороны Ариаса.
Ариас категорически отрицает обвинения в
сексуальных домогательствах.
Оскар Ариас занимал пост президента Коста-Рики
с 1986 по 1990 год и с 2006 по 2010 год. В 1987 году он получил Нобелевскую
премию мира за роль в переговорах о прекращении гражданских войн в Центральной
Америке.