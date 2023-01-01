Шесть вооруженных заключенных из ЧВК Вагнера сбежали в Ростовскую область — росСМИ 1 января, 18:35 Российские боевики могут находиться на территории Ростовской области (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В России разыскивают шесть вооруженных заключенных, которые были завербованы в ЧВК Вагнера и сбежали из тренировочного лагеря.

Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, в период с 21 по 22 декабря заключенные сбежали с территории учебного центра ЧВК Вагнера во временно оккупированной Луганской области. Российские боевики могут находиться на территории Ростовской области РФ.

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«Среди них — три гражданина Узбекистана и по одному — из России, Беларуси и Киргызстана. Все шестеро вооружены и опасны», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области «дезертир» обстрелял из пулемета полицейских. Вскоре выяснилось, что стрелком является наемник ЧВК Вагнера, который отбывал срок за кражу и разбой в уфимской ИК-4.