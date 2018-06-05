Шесть лет судов из-за свадебного торта. Верховный суд США признал невиновным пекаря-христианина, отказавшегося обслуживать геев

Верховный суд США 4 июня признал победу в судебной тяжбе пекаря-христианина из Колорадо, который по религиозным причинам отказался приготовить свадебный торт для пары геев. Однако суд не стал создавать серьезный прецедент, который бы позволял людям требовать разрешения не выполнять антидискриминационные законы по религиозным убеждениям, пишет Reuters.

Недопустимая враждебность к религии

В решении судей Верховного суда говорится, что Комиссия по гражданским правам штата Колорадо продемонстрировала недопустимую враждебность по отношению к религии, когда обнаружила, что пекарь Джек Филлипс нарушил закон о борьбе с дискриминацией в штате, отказавшись выполнять заказ гей-пары - Дэвида Маллинса и Чарли Крейга в 2012 году. Антидискриминационный закон запрещает предприятиям отказывать клиентам из-за их расы, пола, семейного положения или сексуальной ориентации.

В постановлении Верховного суда делается вывод о том, что Комиссия нарушила права Филлипса, гарантированные Первой поправкой к Конституции США.

Обе стороны заявили о своей победе

Тем не менее, судьи не предоставили окончательного решения об обстоятельствах, при которых люди могут рассчитывать на исключение в вопросе выполнения антидискриминационных законов в связи с их религиозными взглядами. В решении также не говорится о важных вопросах, поднятых во время рассмотрения этого дела, в том числе о том, является ли выпечка торта своего рода актом самовыражения, который защищает конституционная гарантия свободы слова.

Двое из четырех либералов в суде Стивен Брейер и Елена Каган присоединились к пяти консервативным судьям в решении, автором которого был судья Энтони Кеннеди, который также был автором знакового решения 2015 года, легализовавшего однополые браки по всей стране.

Дело пекаря стало культурной горячей точкой в США, подчеркнув напряженность между сторонниками прав гомосексуалов и консервативными христианами.

Обе стороны заявили о своей победе. Сторонники пары отметили, что это постановление (Верховного суда - ред.) охватывает важность прав гомосексуалов и дает понять, что предприятия, открытые для общественности, должны служить всем. Адвокаты пекаря заявили, что в постановлении подчеркивается, что правительство должно уважать религиозные убеждения.

"Трудно поверить, что правительство наказало меня за то, что я управляю своим бизнесом в соответствии с моими убеждениями о браке. Это не свобода или толерантность", - заявил Филлипс.

"Сегодняшнее решение означает, что наша борьба с дискриминацией и несправедливым отношением будет продолжаться, - заявили Дэвид Маллинс и Чарли Крейг, - мы всегда верили, что в Америке вы не должны получать отказ от компании, открытой для публики, из-за того, кто вы".

Процесс и общественное мнение

Как показал опрос Reuters/Ipsos, опубликованный 4 июня, 72% взрослого населения США считают, что компании не должны иметь право по религиозным мотивам отказывать в услугах клиентам из-за их сексуальной ориентации.

"Наше общество осознало, что гомосексуалы и гомосексуальные пары не могут считаться изгоями или стоять ниже по своему достоинству и ценности", - написал Кеннеди.

Чарли Крейг (слева) и Дэвид Маллинс возле здания Верховного суда США / Скриншот charliewcraig via instagram.com

Но Кеннеди заявил, что враждебность государственной комиссии по отношению к религии "не согласуется с гарантией Первой поправки, что наши законы применяются таким образом, который нейтрален по отношению к религии".

На дебатах во время слушаний в 2014 году перед Комиссией, которые цитирует Кеннеди, бывший член комиссии Диана Райс заявила, что "свободу религии и религию использовали для оправдания всех видов дискриминации в истории, таких как рабство или Холокост".

Кеннеди также отметил, что Комиссия приняла противоположное решение по трем делам, открытым против пекарей из-за того, что владельцы бизнеса отказались испечь торты с надписями, унижающими гомосексуалов или однополые браки.

Администрация президента-республиканца Дональда Трампа, которая вмешалась в дело в поддержку Филлипса, приветствовала это решение. "Первая поправка запрещает правительствам дискриминировать граждан на основе религиозных убеждений", - заявил генеральный прокурор Джефф Сешнс

В решении было четко указано, что даже если суд примет безальтернативное решение в будущем деле, о том, что пекари или другие предприятия и предприниматели, которые продают креативные продукты, такие как флористы и свадебные фотографы, могут избежать наказания в соответствии с антидискриминационными законами, большинство предприятий, открытых для общественности, не получит такой защиты.

Из 50 штатов 21, включая Колорадо, имеет антидискриминационные законы, защищающие гомосексуалов.

Этот случай стал испытанием для Кеннеди, который был автором значительных решений, расширявших права гомосексуалов, но также является активным сторонником свободы слова и свободы вероисповедания.

Акция в поддержку Джека Филлипса возле Верховного суда США / Фото: EPA

"Решения по похожим делам в других обстоятельствах должны дожидаться дальнейшей доработки в судах в контексте признания того, что эти споры должны быть разрешены с терпимостью, без неоправданного неуважения к искренним религиозным убеждениям и без подвержения гомосексуальных лиц унижениям, когда они ищут товары и услуги на открытом рынке", - написал Кеннеди.

Либеральная судья Рут Бадер Гинзбург, к которой присоединилась ее соратница Соня Сотомайор, в письменно выраженном мнении о своем несогласии с решением Верховного суда заявили, что важно то, что Филлипс не обеспечил бы товар или услугу однополой паре, которые он предоставил бы гетеросексуальной паре.

Судебный процесс, наряду с аналогичными делами по всей стране, был частью консервативной христианской реакции на решение Верховного суда об однополых браках.

История конфликта

Маллинс и Крейг планировали свою свадьбу в Массачусетсе в 2012 году и хотели получить пирог для приема в Колорадо, где однополые браки еще не были легализированы.

Во время короткой встречи в Магазине тортов-шедевров в пригороде Денвера Лейквуд пекарь вежливо, но твердо отказался, чем расстроил пару.

Магазин тортов Джека Филлипса / Фото: Jeffrey Beall / en.wikipedia.org

Они подали успешную жалобу в государственную комиссию и государственные суды, вставшие на их сторону, что побудило Филлипса обратиться в Верховный суд США.

Маллинс и Крейг утверждали, что Филлипс использовал свою христианскую веру в качестве предлога для незаконной дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Филлипс и другие, подобные ему, которые считают, что гомосексуализм не согласуется с их христианскими убеждениями, утверждают, что от них не следует требовать эффективной поддержки этой практики.

"Враждебности правительства по отношению к верующим людям не должно быть места в нашем обществе, но штат Колорадо был откровенно антагонистичным по отношению к религиозным убеждениям Джека о браке. Суд был прав, осудив это", - заявила адвокат Кристен Вагонер из консервативной христианской группы Альянс защиты свободы, которая представляла Филлипса.

Вскоре суд получит возможность объяснить свой подход к рассмотрению подобных дел. Судьи 7 июня должны решить, следует ли рассматривать апелляцию владелицы цветочного магазина из штата Вашингтон, которая отказалась заниматься оформлением празднования однополого брака, ссылаясь на свои христианские убеждения.

Перевод НВ