Шесть человек погибли в результате взрыва в секторе Газа

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Движение Хамас обвинило в гибели палестинцев Израиль

Движение Хамас обвинило в гибели палестинцев Израиль

В результате взрыва в городе Дейр-аль-Балах, который находится в секторе Газа, погибло по меньшей мере шесть палестинцев.

Число пострадавших на данный момент неизвестно, передает ВВС.

Военизированное отделение движения Хамас обвинило в гибели палестинцев Израиль, но военные отметили, что не проводили обстрелов в данном секторе.

Источник издания также отмечает, что причиной взрыва могло стать самодельное взрывное устройство.

Напомним, 4 мая на границе между сектором Газа и Израилем возобновились столкновения между палестинцами и израильской армией.

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