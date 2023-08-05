Республика Шериф. Как экономику и политику пророссийского Приднестровья стал контролировать промышленный холдинг и есть ли у него слабые места 5 августа, 07:07 Сюжет NV Премиум Супермаркет Шериф в Тирасполе (Фото:RISE)

Более половины доходов бюджета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики составляют поступления от холдинга частных компаний Шериф или фирм, аффилированных с его владельцами. За 30 лет существования Шериф аккумулировал всю заслуживающую внимания собственность этого пророссийского региона и даже стал брендом известного футбольного клуба, представляющего Молдову в Европе.



NV рассказывает, чем владеет холдинг и каковы перспективы существования этого монстра в свете стремления Молдовы стать членом ЕС, а также в ходе войны России против Украины, которая складывается неудачно для агрессора.

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Шериф, дай закурить

«Шериф обязан своим богатством нелегальной торговле сигаретами, алкоголем и продуктами питания, которая стала возможной благодаря плохо урегулированной границе между Приднестровьем и соседней Украиной. Черноморский порт Одесса, пункт транзита для продукции со всей Евразии, находится не далее чем в 50 милях от приднестровской границы», — писало в 2019 году издание Foreign Policy.

По его данным, владелец Шерифа Виктор Гушан является выходцем из КГБ. В начале 90-х он с компаньоном Ильей Казмалы возили контрафактные сигареты и спиртные напитки в Тирасполь, который тогда стал столицей квазигосударственного образования ПМР.