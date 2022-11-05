Mohajer-6. Журналисты Схем «распаковали» иранский дрон: большинство компонентов — западные 5 ноября, 19:13 Иранские беспилотники, которые использует Россия, атакуют украинскую критическую инфраструктуру и гражданских (Фото:K3fCPRYT/Twitter)

Осмотрев запчасти иранского дрона Mojaher-6, журналисты идентифицировали производителей не менее 15 его компонентов. Большинство из них изготовлено компаниями из США, говорится в расследовании Схем.



Для анализа журналисты взяли беспилотник, сбитый украинскими военными в Николаевской области. Технологии, с помощью которых изготовили Mohajer-6, ввезены в Иран из других стран, выяснили они.

Видео дня

Например, ряд плат в дроне оснащен микросхемами компании Linear Technology Corporation, чей главный офис расположен в Калифорнии, а многоформатный видеодекодер и оцифровщик графики ADV7403 изготовлены американской корпорацией Analog Devices.

Фото: Схемы/RFL/RL

Также иранский дрон содержит компоненты компании Xilinx — структура входит в состав Advanced Micro Devices (AMD) с центральным офисом в Калифорнии. Американской технологической фирме Texas Instruments принадлежат сигнальные процессоры, конверторы и микросхемы.



Фото: Схемы/RFL/RL

Схемы обратились к упомянутым компаниям-производителям и попросили объяснить, как их продукция могла попасть в Иран и стать частью беспилотников, которые Россия использует в войне против Украины.

В Texas Instruments заявили, что «соблюдают действующие законы и правила в странах, где работают, не поддерживают и не оправдывают использование продуктов в продукции, для которой они не были разработаны». От остальных компаний-производителей из США ответов журналисты пока не получили.

Фото: Схемы/RFL/RL

Производителя тепловизионной камеры Mohajer-6 определить пока не смогли. Журналисты считают, что это может быть как модель компании из США Sierra-Olympic Technologies, так и более дешевый аналог китайского производства Qingdao Thundsea Marine Technology. Китайский производитель ответил Схемам, что они недавно появились на рынке и не поставляли свои изделия «ни в Иран, ни в другие страны», американский еще не ответил.

В носовой части беспилотника размещалась FPV-камера (для трансляции видео в режиме онлайн) гонконгской компании RunCam Technology Co., Ltd. Там заявили, что изготовителю «очень досадно», что его продукты использовались в войне.

По оценкам украинской разведки, иранский боевой беспилотник содержит компоненты от почти 30 различных технологических компаний, базирующихся в Северной Америке, ЕС, Японии, Тайване, Китае. Ранее в ГУР заявили, что в иранском дроне Mohajer-6 обнаружили компонент украинского производства. Также в этих беспилотниках нашли австрийские двигатели.

5 ноября министр иностранных дел Ирана Хусейн-Амир Абдуллахиан впервые признал, что Тегеран передал России беспилотники. Однако он утверждает, что «незначительное количество» поставили еще до начала полномасштабной войны. Министр хочет «доказательств» использования дронов против Украины.



В МИД Украины заявили, что и дальше будут предпринимать "максимально жесткие меры", чтобы сделать невозможным использование Россией дронов, полученных от Ирана, для массированных атак.

Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

