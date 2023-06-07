В российском Шебекино масштабный пожар в промзоне — видео

7 июня, 18:44
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Пожар в Шебекино, как утверждается, 7 июня 2023 года (Фото:скриншот видео / Жесть Белгород / Telegram)

Пожар в Шебекино, как утверждается, 7 июня 2023 года (Фото:скриншот видео / Жесть Белгород / Telegram)

В российском Шебекино Белгородской области в среду, 7 июня, начался пожар на лакокрасочном заводе, сообщают местные Telegram-каналы.

По версии Telegram-канала Блэтгород, «столб дыма виден за 30 километров от очага возгорания». Baza пишет, что в промзоне «производятся лакокрасочные материалы, пластмассы, синтетические смолы».

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который регулярно распространяет фейки об обстреле российского региона защитниками Украины, пожаловался на якобы обстрел РСЗО Град. Он утверждает, что «более 40 снарядов попали на территорию промзоны», еще 20 якобы «прилетели в разные части города».

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7 июня бойцы Русского добровольческого корпуса заявили, что уже седьмой день полностью контролируют Новую Таволжанку Белгородской области.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Фейк Белгородская область Российская пропаганда Война России против Украины Шебекино

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