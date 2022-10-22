В российском Шебекино под Белгородом раздались взрывы и вспыхнул мощный пожар — фото, видео 22 октября, 14:25 В российском Шебекино вспыхнул мощный пожар (Фото:Жесть Белгород / Telegram)

В российском Шебекино, расположенном в Белгородской области, утром в субботу, 22 октября, были слышны взрывы. После этого в городе вспыхнул мощный пожар.

Российские пропагандистские СМИ пишут о якобы обстреле гражданских объектов в городе, в том числе торгового центра и нескольких других магазинов. Винят россияне, традиционно, украинскую сторону.

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На видео, публикуемых очевидцами, можно увидеть столб густого черного дыма над городом. Согласно сообщениям местных Telegram-каналов, он виден даже из Белгорода.



Жители Шебекино также пишут, что у них нет света и воды.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате пожара в Шебекино ранены 11 человек. Одновременно издание Известия со ссылкой на источники пишет о двух погибших.



Российский губернатор утверждает, что пожар начался на предприятии Шебекинского городского округа якобы «в результате попадания прямого снаряда».

Накануне в Белгородской области вспыхнул пожар на промышленном предприятии.



Ранее российский диктатор Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах средний уровень реагирования — речь идет о Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Также Путин ввел военное положение во временно оккупированных территориях Украины.