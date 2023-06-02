Шебекино как триггер для критики власти РФ. Что показал новый рейд в Белгородскую область, его формат и реакция «военкоров» и Москвы — ISW 2 июня, 08:40 Город Шебекино Белгородской области РФ, 1 июня 2023 года (Фото:Governor of Russia’s Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Handout via REUTERS)

Новая операция российских добровольческих сил в Белгородской области доказала, что они проводятся в формате рейда — короткого штурма с плановым отходом, — хотя власти РФ пытаются подать эти операции как «вторжение» на территорию России.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны по итогам 1 июня.

Аналитики ISW обратили внимание на сообщения о том, что 1 июня представители Российского добровольческого корпуса (РДК) и легиона Свобода России (ЛСР) совершили очередной рейд в Белгородскую область.

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Что известно об этом рейде:

Кадры с подтвержденной геолокацией, опубликованные 1 июня, показывают как представители ЛСР действуют вблизи Новой Таволжанки ( 3,5 км от российско-украинской границы), а бойцы ЛСР и РДК наносят удары по российским позициям вблизи этого населенного пункта, а также в районе Шебекино Белгородской области ( 7 км от российско-украинской границы). РДК заявил, что началась « вторая фаза» его операций, и опубликовал кадры, которые вероятно показывают, как личный состав РДК участвует в боях в окрестностях Шебекино.

3,5 км от российско-украинской границы), а бойцы ЛСР и РДК наносят удары по российским позициям вблизи этого населенного пункта, а также в районе Шебекино Белгородской области 7 км от российско-украинской границы). РДК заявил, что началась вторая фаза» его операций, и опубликовал кадры, которые вероятно показывают, как личный состав РДК участвует в боях в окрестностях Шебекино. Министерство обороны России заявило, что представители Пограничной службы РФ и ФСБ РФ якобы воспрепятствовали попытке « двух мотострелковых рот, усиленных танками», «вторгнуться» на территорию России в районе Шебекино и Новой Таволжанки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пытался заверить, что во время попыток этих рейдов « врагов на территории Белгородской области не было», хотя геолокационные кадры показывают бойцов ЛСР на территории России.

двух мотострелковых рот, усиленных танками», «вторгнуться» на территорию России в районе Шебекино и Новой Таволжанки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пытался заверить, что во время попыток этих рейдов врагов на территории Белгородской области не было», хотя геолокационные кадры показывают бойцов ЛСР на территории России. Один из известных российских « военкоров» утверждал, что в районе Шебекино личному составу РДК и ЛРС противостояли 20 российских пограничников и 20 солдат срочной службы, а также российские подразделения авиации и артиллерии. Другие российские « военкоры» заявили, что формирования, которые проводили рейды возле Шебекино и Новой Таволжанки, были размером примерно с роту и имели танки и другую боевую бронированную технику. В то же время один из «военкоров» утверждал, что группа, которая пыталась совершить рейд вблизи блокпоста в Шебекино насчитывала всего 10 человек.

Сообщения о том, что в этих действиях участвуют подразделения размером до роты, указывают на то, что операции в Белгородской области доктринально действительно являются рейдовыми, объясняют эксперты ISW.

Согласно доктрине армии США, рейды — это небольшие штурмовые операции, которые предусматривают быстрое проникновение на вражескую территорию с целью защиты информации, уничтожения вражеских сил или уничтожения объектов . Рейды обычно завершаются плановым отходом из узко определенной целевой зоны, их целью не является установление долгосрочного контроля над территорией. РДК и ЛРС не пытались всерьез контролировать территорию Белгородской области ни 1 июня, ни во время рейда 22 мая, несмотря на провозглашенную ими цель по «освобождению» России.

Как реагируют на новый рейд РДК и ЛРС в России

Реакция российских официальных лиц и «военкоров» на новый ограниченный рейд в Белгородской области свидетельствует о том, что в российском информационном пространстве нарастает повышенная тревога по поводу войны в Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 1 июня заявил, что Владимир Путин постоянно получает информацию о ситуации в Белгородской области, а главу Шебекинского района Владимира Жданова Путин наградил орденом Мужества за «реагирование на ситуацию на границе». Тем временем губернатор Гладков объявил об эвакуации детей из Белгородской области. Эти эвакуации, а также реакция Путина и характеристика рейда Министерством обороны как попытки «вторжения» на территорию России свидетельствуют о том, что Кремль пытается использовать ограниченные рейды для поддержки своих текущих информационных операций, направленных на изображение войны в Украине как экзистенциальной для россиян — чтобы заручиться внутренней поддержкой для длительной войны.

Некоторые российские «военкоры» воспользовались ситуацией в Белгородской области для критики российского руководства, а другие утверждали, что ограниченные рейды являются предвестниками украинских контрнаступательных операций. Бывший офицер ФСБ, военный преступник и ярый националист Игорь Гиркин утверждал, что усиление активности внутри России является следствием того, что войска РФ растратили резервы осенью 2022 года, российские чиновники не смогли перевести экономику на военные рельсы, а Кремль не решился ввести военное положение. По мнению Гиркина, эти неудачи заставили Украину понять относительную слабость России и подтолкнули украинские силы к проведению операций в самой России. Гиркин также утверждал, что Кремль, скорее всего, отреагирует на возможные украинские операции в России слишком поздно и что к тому времени поддержка российского руководства со стороны общества якобы уменьшится. Другой «военкор» прямо раскритиковал Путина за то, что он делает вид, будто бы в Шебекино все хорошо. Другие военкоры предположили, что рейды в Белгородской области являются попыткой Украины отвлечь внимание российских сил от важных участков фронта в Украине на приграничные регионы перед потенциальными украинскими контрнаступательными операциями.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Россия снова нанесла ракетные удары по Киеву и Украине ночью и днем 1 июня. В этом контексте ISW напоминает о своей предыдущей оценке: что российские силы начали новую кампанию воздушных ударов , чтобы ухудшить контрнаступательные возможности Украины . Однако тот факт, что Россия сосредотачивает усилия на Киеве, вероятно, еще больше ограничивает способность этой кампании существенно сдержать потенциальные контрнаступательные действия ВСУ.

, . Однако тот факт, что Россия сосредотачивает усилия на Киеве, вероятно, еще больше ограничивает способность этой кампании существенно сдержать потенциальные контрнаступательные действия ВСУ. Чеченские командиры и официальные лица начали согласованную атаку на Евгения Пригожина — вероятно, пытаясь подорвать его влиятельность. Пригожин ответил на нападки, заявив, что будет продолжать высказывать свое мнение, пока чиновники Минобороны России не будут наказаны за ошибки в планировании вторжения в Украину.

Нападки чеченских лидеров на Пригожина могут быть частью усилий Кремля в попытке дискредитировать владельца ЧВК Вагнера в тот период, когда его силы отходят с линии фронта.

в попытке дискредитировать владельца ЧВК Вагнера в тот период, когда его силы отходят с линии фронта. Российские войска вели наступательные действия к северо-востоку от Купянска и к северо-западу от Сватово.

Темпы наступательных действий России и Украины на Бахмутском направлении по состоянию на 1 июня остаются низкими, российские войска провели ограниченные атаки на линии Авдеевка-Донецк.

Российские войска не проводили никаких подтвержденных атак вдоль южной линии фронта.

Госдума России отклонила законопроект, который гарантировал бы « бронь» от мобилизации для кандидатов и докторов наук.

бронь» от мобилизации для кандидатов и докторов наук. Российские оккупационные власти объявили, что т.н. «региональные выборы» на оккупированных территориях состоятся 10 сентября.

31 мая генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что в Украине расследуется более 2900 преступлений против детей, совершенных российскими военными.