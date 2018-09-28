Щедрый урожай. На итальянской винодельне из переполненной цистерны вылилось 30 тысяч литров просекко

Урожай винограда в 2018 году в Тревизо стал одним из самых щедрых за последние годы

На винодельне итальянского Фонтанелле в провинции Тревизо из-за разгерметизации цистерны вылилось более 30 тысяч литров просекко.

Причины инцидента пока не известны, однако на предприятии считают, что его причиной стал человеческий фактор, передает Tgcom24.

В результате переполнение цистерны существенно повысилось давление, из-за чего произошел взрыв, а вино полилось наружу.

Как отмечается, урожай 2018-го в Тревизо благодаря благоприятным условиям стал одним из самых щедрых за последние годы, и его объем более чем на 10% превысил показатели предыдущих лет.