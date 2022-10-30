Израильский политик Щаранский о Путине: Свое президентство он посвятил решению задачи стать вечным 30 октября, 16:00 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Handout via REUTERS)

По словам советского диссидента и израильского политика Натана Щаранского, все президентство, особенно его первые сроки, российский диктатор Владимир Путин посвятил решению задачи стать вечным, поэтому поставил перед собой цель — собирание земель.

Об этом политик сказал в интервью НВ.

По его словам, миссией Путина является восстановление Российской империи, поскольку его идеалами всегда были Петр I, Екатерина II и Сталин.

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«Поэтому он собиратель земель, а значит — война в Чечне, в Грузии, Беларусь, которая то часть России, то нет. Ну и понятно, что вся эта империя бессмысленна без Украины», — заявил Щаранский.

Политик отметил, что такая зацикленность кремлевского диктатора на своих идеях сделала его полностью оторванным от реальности, поэтому он не понимал, насколько его собственная армия коррумпирована и не готова.

«Он думал, что если он пригрозит ядерной бомбой, то мир будет привычно парализован, но мир не стал привычно прятаться. Это привело его к нынешнему безнадежному положению, но Украина платит за это большую цену», — подытожил Щаранский.