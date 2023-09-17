В России пожаловались на новую атаку на аэродром Шайковка 17 сентября, 15:59 На фоне эффективных атак дронов россияне начали накрывать свои самолеты автомобильными шинами (фото с авиабазы Энгельс) (Фото:Maxar)

Российский пропагандистский Telegram-канал Mash пожаловался на попытку атаки на стратегический аэродром страны-агрессора Шайковка в Калужской области.

По версии Mash, «украинский дрон-камикадзе перехватили и уничтожили вертолеты Ми-28». Россияне не привели никаких подтверждений своим словам.



Источник NV ранее сообщал, что 21 августа в результате атаки дронов на аэродроме Шайковка были повреждены два российских бомбардировщика. 23 августа российские каналы утверждали, что «сбили» два беспилотника неподалеку от аэродрома.

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Российское издание Верстка писало, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина провела по меньшей мере девять успешных атак на авиабазы в России, оккупированном Крыму и Беларуси, уничтожив или повредив минимум 24 самолета.



Руководитель ГУР Кирилл Буданов в конце августа говорил, что в войне России против Украины участвуют 436 российских самолетов. Также он заявлял, что после последних ударов по российским аэродромам Сольцы и Шайковка у оккупантов осталось 27 исправных стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Шайковка — один из аэродромов, где расположены самолеты дальней авиации Ту-22М3, которые страна-агрессор использует, чтобы атаковать Украину ракетами Х-22.