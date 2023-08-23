В России заявили о новой атаке беспилотников возле аэродрома Шайковка 23 августа, 15:40 Дрон-камикадзе (Фото:tvtoront/Twitter)

В среду, 23 августа, в России заявили о сбитии двух БПЛА в Калужской области возле села Шайковка, которое находится недалеко от одноименного аэродрома.

Об этом заявил губернатор Калужской области страны-агрессора России Владислав Шапша в Telegram.

Он утверждает, что днем на территории Кировского района силами ПВО РФ были уничтожены два дрона.

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По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Утром в понедельник, 21 августа, беспилотник атаковал аэродром Шайковка.

Российский Telegram-канал Baza сообщил, что дрон «упал на территории аэродрома» и повредил «неиспользуемый самолет». В то же время пропагандистский Telegram-канал Mash написал, что речь идет об аэродроме Шайковка, который атаковал переоснащенный «гражданский коптер».

В то же время представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что в результате атаки дрона по аэродрому поврежден по меньшей мере один самолет.

Источник в разведке сообщил NV, что тайные группы, деятельность которых координирует ГУР, ударили БПЛА по российским бомбардировщикам в аэродромах Шайковка и Сольцы.

22 августа издание УП со ссылкой на источники в разведке отметило, что в результате ударов дронами по аэродромам Сольцы и Шайковка полностью уничтожены два стратегических бомбардировщика РФ Ту-22М3.

Шайковка — один из аэродромов, где расположены самолеты дальней авиации Ту-22М3, которые страна-агрессор использует, чтобы атаковать Украину ракетами.