Суд в США заблокировал попытки Трампа уволить более четырех тысяч госслужащих во время шатдауна
Под сокращение администрации Трампа могли попасть более 4 тысяч федеральных служащих (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)
Федеральная судья в США заблокировала попытки президента Дональда Трампа уволить тысячи госслужащих на фоне шатдауна. Об этом сообщает The Hill.
Судья Сюзан Илстон поддержала профсоюзы государственных служащих, которые попросили ее запретить администрации Трампа проводить сокращения.
Как отмечает The Hill, под сокращение могли попасть более 4 тысяч работников.
Судебный запрет расширяет предыдущее распоряжение Илстон о приостановлении попыток администрации Трампа уволить работников.
Судья считает, что в конечном итоге такие шаги будут признаны незаконными и выходящими за пределы полномочий исполнительной власти.
Ранее Американская федерация государственных служащих (AFGE), крупнейший профсоюзный союз, представляющий интересы федеральных работников, призвала Конгресс прекратить шатдаун.
28 октября демократы в Сенате США 13-й раз заблокировали принятый Палатой представителей законопроект, который должен был возобновить работу федерального правительства и положить конец 28-дневному, самому длинному в истории, шатдауну.
В США 1 октября впервые за семь лет наступил правительственный шатдаун — федеральные учреждения остановили работу после того, как Конгресс и Белый дом не смогли договориться о финансировании. Сотни тысяч госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск, часть социальных программ заморожена, а деятельность ряда ведомств парализована.
По данным агентства Reuters, шатдаун может стоить экономике США до $15 млрд в неделю в виде потерянного производства.