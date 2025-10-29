Суд в США заблокировал попытки Трампа уволить более четырех тысяч госслужащих во время шатдауна

Под сокращение администрации Трампа могли попасть более 4 тысяч федеральных служащих (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Федеральная судья в США заблокировала попытки президента Дональда Трампа уволить тысячи госслужащих на фоне шатдауна . Об этом сообщает The Hill .

Судья Сюзан Илстон поддержала профсоюзы государственных служащих, которые попросили ее запретить администрации Трампа проводить сокращения.

Как отмечает The Hill, под сокращение могли попасть более 4 тысяч работников.

Судебный запрет расширяет предыдущее распоряжение Илстон о приостановлении попыток администрации Трампа уволить работников.

Судья считает, что в конечном итоге такие шаги будут признаны незаконными и выходящими за пределы полномочий исполнительной власти.

Ранее Американская федерация государственных служащих (AFGE), крупнейший профсоюзный союз, представляющий интересы федеральных работников, призвала Конгресс прекратить шатдаун.

28 октября демократы в Сенате США 13-й раз заблокировали принятый Палатой представителей законопроект, который должен был возобновить работу федерального правительства и положить конец 28-дневному, самому длинному в истории, шатдауну.

В США 1 октября впервые за семь лет наступил правительственный шатдаун — федеральные учреждения остановили работу после того, как Конгресс и Белый дом не смогли договориться о финансировании. Сотни тысяч госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск, часть социальных программ заморожена, а деятельность ряда ведомств парализована.

По данным агентства Reuters, шатдаун может стоить экономике США до $15 млрд в неделю в виде потерянного производства.