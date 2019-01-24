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И стены, и мосты

Шатдаун в США: спикер Палаты представителей заблокировала обращение Трампа к Конгрессу

Вчера, 08:04
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EPA

Выступление Трампа в Конгрессе невозможно до завершения шатдауна, заявила Нэнси Пелоси

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что не позволит президенту США Дональду Трампу выступить с традиционными обращением к Конгрессу до прекращения шатдауна.

Об этом говорится в официальном заявлении спикера Палаты представителей.

"Я хочу проинформировать вас о том, что Палата представителей до тех пор не будет рассматривать общую резолюцию, которая даст президенту право выступать, пока правительство вновь не приступит к работе", - отметила Пелоси.

В свою очередь Трамп сообщил в своем Twitter, что откладывает обращение к Конгрессу до заверешения шатдауна.

Ранее Нэнси Пелоси уже предлагала Трампу перенести выступление или же распространить речь в письменном виде.

Однако в Белом доме накануне заявили, что Трамп все же намерен выступить с обращением как и было запланировано - 29 января в зале заседания Палаты представителей.

Напомним, с 22 декабря в США приостановлена работа и финансирование госучреждений.

Причиной этого стала невозможность утвердить бюджет США в Конгрессе из-за конфликта между демократической оппозицией и президентом Дональдом Трампом. Американский лидер твердо намерен добиться строительства стены на южной границе с Мексикой – это одно из его главных предвыборных обещаний. В то же время демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.

Тем временем десятки тысяч госслужащих на неопределенное время остались без работы и зарплат,

Частичное закрытие правительства уже стало самым длительным в истории страны.

Лидеры партий пытались договориться с Трампом об окончании "шатдауна", однако достичь договоренностей не удалось.

Теги:   Правительственный "шатдаун" в США США Дональд Трамп

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