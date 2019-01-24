Шатдаун в США: спикер Палаты представителей заблокировала обращение Трампа к Конгрессу Вчера, 08:04 2183 Цей матеріал також доступний українською EPA Выступление Трампа в Конгрессе невозможно до завершения шатдауна, заявила Нэнси Пелоси EPA

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что не позволит президенту США Дональду Трампу выступить с традиционными обращением к Конгрессу до прекращения шатдауна.

Об этом говорится в официальном заявлении спикера Палаты представителей.



This afternoon, I sent @realDonaldTrump a letter informing him that the House will not consider a concurrent resolution authorizing the President’s State of the Union address in the House Chamber until government has opened. https://t.co/r1oad0xEAh pic.twitter.com/kGEbayx95u 23 января 2019 г.

"Я хочу проинформировать вас о том, что Палата представителей до тех пор не будет рассматривать общую резолюцию, которая даст президенту право выступать, пока правительство вновь не приступит к работе", - отметила Пелоси.

В свою очередь Трамп сообщил в своем Twitter, что откладывает обращение к Конгрессу до заверешения шатдауна.

As the Shutdown was going on, Nancy Pelosi asked me to give the State of the Union Address. I agreed. She then changed her mind because of the Shutdown, suggesting a later date. This is her prerogative - I will do the Address when the Shutdown is over. I am not looking for an.... 24 января 2019 г.

....alternative venue for the SOTU Address because there is no venue that can compete with the history, tradition and importance of the House Chamber. I look forward to giving a “great” State of the Union Address in the near future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 января 2019 г.

Ранее Нэнси Пелоси уже предлагала Трампу перенести выступление или же распространить речь в письменном виде.

Однако в Белом доме накануне заявили, что Трамп все же намерен выступить с обращением как и было запланировано - 29 января в зале заседания Палаты представителей.

Напомним, с 22 декабря в США приостановлена работа и финансирование госучреждений.



Причиной этого стала невозможность утвердить бюджет США в Конгрессе из-за конфликта между демократической оппозицией и президентом Дональдом Трампом. Американский лидер твердо намерен добиться строительства стены на южной границе с Мексикой – это одно из его главных предвыборных обещаний. В то же время демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.



Тем временем десятки тысяч госслужащих на неопределенное время остались без работы и зарплат,

Частичное закрытие правительства уже стало самым длительным в истории страны.

Лидеры партий пытались договориться с Трампом об окончании "шатдауна", однако достичь договоренностей не удалось.