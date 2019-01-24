Шатдаун в США: пилоты и авиадиспетчеры заявили об угрозе для полетов Вчера, 14:41 476 Цей матеріал також доступний українською EPA Пилоты и авиадиспетчеры США заявили об угрозе для полетов из-за шатдауна EPA

В США профсоюзы пилотов, авиадиспетчеров и бортпроводников обратились к Белому дому и Конгрессу с просьбой возобновить работу правительства.

В заявлении профсоюзов говорится, что из-за шатдауна с каждым днем возрастает угроза безопасности авиаперелотов.



В заявлении отмечается, что шатдаун затронул отделы по борьбе с киберпреступностью, авиадиспетчеров, воздушных маршалов, сотрудников аэропортов, обеспечивающих безопасность, и другие.

"Это уже самая длительная приостановка работы правительства в истории Соединенных Штатов, и конца этому не видно. В нашей отрасли, не склонной к риску, мы не можем даже примерно оценить уровень существующего риска и предсказать момент, когда вся система рухнет. Это беспрецедентно", - подчеркивается в заявлении.

В ряде крупных аэропортов уже закрылись контрольно-пропускные пункты, инспекторы по безопасности и федеральные служащие не выходят на работу, а те, кто работает, выполняют свои функции без оплаты.

Напомним, с 22 декабря в США приостановлена работа и финансирование госучреждений.



Причиной этого стала невозможность утвердить бюджет США в Конгрессе из-за конфликта между демократической оппозицией и президентом Дональдом Трампом. Американский лидер твердо намерен добиться строительства стены на южной границе с Мексикой – это одно из его главных предвыборных обещаний. В то же время демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.



Тем временем десятки тысяч госслужащих на неопределенное время остались без работы и зарплат,

Частичное закрытие правительства уже стало самым длительным в истории страны.

Лидеры партий пытались договориться с Трампом об окончании "шатдауна", однако достичь договоренностей не удалось.