Шатдаун в США: пилоты и авиадиспетчеры заявили об угрозе для полетов
В США профсоюзы пилотов, авиадиспетчеров и бортпроводников обратились к Белому дому и Конгрессу с просьбой возобновить работу правительства.
В заявлении профсоюзов говорится, что из-за шатдауна с каждым днем возрастает
угроза безопасности авиаперелотов.
В заявлении отмечается, что шатдаун затронул отделы по борьбе с киберпреступностью, авиадиспетчеров, воздушных маршалов, сотрудников аэропортов, обеспечивающих безопасность, и другие.
"Это уже самая длительная приостановка работы правительства в истории Соединенных Штатов, и конца этому не видно. В нашей отрасли, не склонной к риску, мы не можем даже примерно оценить уровень существующего риска и предсказать момент, когда вся система рухнет. Это беспрецедентно", - подчеркивается в заявлении.
В ряде крупных аэропортов уже закрылись контрольно-пропускные пункты, инспекторы по безопасности и федеральные служащие не выходят на работу, а те, кто работает, выполняют свои функции без оплаты.
Напомним, с 22 декабря в США приостановлена работа и финансирование госучреждений.
Причиной этого стала невозможность утвердить бюджет США в Конгрессе из-за конфликта между демократической оппозицией и президентом Дональдом Трампом. Американский лидер твердо намерен добиться строительства стены на южной границе с Мексикой – это одно из его главных предвыборных обещаний. В то же время демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.
Тем временем десятки тысяч госслужащих на неопределенное время остались без работы и зарплат,
Частичное закрытие правительства уже стало самым длительным в истории страны.
Лидеры партий пытались договориться с Трампом об окончании "шатдауна", однако достичь договоренностей не удалось.