В США могут частично закрыть воздушное пространство: в чем причина

Министр транспорта США Шон Даффи во вторник, 4 ноября, предупредил, что если остановка работы федерального правительства продлится еще неделю, это может привести к «массовому хаосу» и заставить власти закрыть часть воздушного пространства.

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Если через неделю, демократы, мы все еще будем в этом положении, вы увидите массовый хаос, массовые задержки рейсов, массовые отмены, и, возможно, мы будем вынуждены закрыть определенные участки воздушного пространства, потому что просто не сможем ими управлять», — сказал Даффи.

Как передает телеканал CNN, министр транспорта США также отметил, что авиадиспетчеры получили частичную зарплату в начале шатдауна, а на прошлой неделе — вообще пропустили выплату.

В четверг, по словам Даффи, им будет отправлена еще одна платежная ведомость с нулевой суммой. Он утверждает, что многие диспетчеры не могут позволить себе пропустить две зарплаты подряд.

CNN пишет, что как и сотрудники Управления транспортной безопасности (TSA), авиадиспетчеры относятся к категории «критически важных работников», которые обязаны выходить на работу даже во время правительственного шатдауна, несмотря на отсутствие оплаты.

Телеканал отмечает, что на прошлой неделе массовые прогулы работников TSA и FAA вызвали огромные очереди на проверках безопасности в Хьюстоне и задержки рейсов по всей стране.

В начале 2025 года Министерство транспорта (DOT) наняло 2 000 новых авиадиспетчеров, чтобы преодолеть многолетний кадровый дефицит. Впрочем, Даффи признал, что текущее прекращение работы правительства негативно повлияет на систему.

«Эти молодые люди теперь должны сделать выбор: хотят ли они работать в профессии, где может наступить шатдаун, и они останутся без зарплаты. Это уже сказывается на нашем кадровом резерве», — говорит министр транспорта.

В США 1 октября впервые за семь лет наступил правительственный шатдаун — федеральные учреждения остановили работу после того, как Конгресс и Белый дом не смогли договориться о финансировании. Сотни тысяч госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск, часть социальных программ заморожена, а деятельность ряда ведомств парализована.

По данным Reuters, шатдаун может стоить экономике США до $15 млрд в неделю в виде потерянного производства.