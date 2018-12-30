Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Фоззи
Уловка 22 и Мандалорец
Оксана Форостина
Время читать
Питер Сантенелло
Как приучить себя к дисциплине
Андрей Пышный
Мыслить ясно

Шатдаун: Трамп приказал отменить повышение зарплат чиновникам

Сегодня, 09:34
59
Цей матеріал також доступний українською

В бюджете США нет денег

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о замораживании выплат федеральным работникам в 2019 году.

Об этом сообщает CNN.

Согласно распоряжению, отменяется запланированное повышение заработной платы на 2,1%.

Трамп обосновывает это невозможностью бюджетом профинансировать надбавку.

С полночи 22 декабря (07:00 по Киеву) началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия денег. Одной из причин стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.

Теги:   Дональд Трамп США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Афиша

Сегодня, 09:44

article_img
Где отпраздновать Новый год в Киеве. Афиша на 31 декабря
Бокс

Сегодня, 08:19

article_img
Ударная волна. Как Украина утвердила свой имидж родины великих боксеров
Авто

Сегодня, 06:56

article_img
Немецкая Tesla. Почему Porsche Taycan добавит седых волос Илону Маску

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться