"Шатдаун" продолжается. Сенат США перенес голосование по временному бюджету

Сенат конгресса США перенес голосование по временному трехнедельному бюджету на полдень понедельника (19:00 по Киеву), что означает продление паузы в работе правительства, передает The Hill.

Как отмечается, представители Республиканской и Демократической партий вновь не смогли прийти к общему решению. Лидеры республиканцев и демократов Митч Макконнелл и Чак Шумер продолжают переговоры.

По словам Шумера, пока прогресса в диалоге нет.

JUST IN: Senate fails to reach funding deal, pushing shutdown into third day https://t.co/Bku9ViG7Xu pic.twitter.com/fANq8HyRvn