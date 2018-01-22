"Шатдаун" продолжается. Сенат США перенес голосование по временному бюджету

Правительственный "шатдаун" в США официально наступил в ночь с 19 на 20 января

Сенат конгресса США перенес голосование по временному трехнедельному бюджету на полдень понедельника (19:00 по Киеву), что означает продление паузы в работе правительства, передает The Hill.

Как отмечается, представители Республиканской и Демократической партий вновь не смогли прийти к общему решению. Лидеры республиканцев и демократов Митч Макконнелл и Чак Шумер продолжают переговоры.

По словам Шумера, пока прогресса в диалоге нет.

JUST IN: Senate fails to reach funding deal, pushing shutdown into third day https://t.co/Bku9ViG7Xu pic.twitter.com/fANq8HyRvn — The Hill (@thehill) 22 января 2018 г.

Напомним, в ночь с 19 на 20 января в США официально начался правительственный "шатдаун" и в стране временно прекратили финансировать госучреждения.

Республиканцы и демократы не достигли согласия в ключевых вопросах. В частности, демократы требовали от администрации США продолжать финансирование ряда программ в 2018 году. Речь идет и о DACA - программе, которая защищала от депортации нелегальных мигрантов, приехавших в США в несовершеннолетнем возрасте.

Правительственный "шатдаун" в США означает практически полное прекращение финансирования госструктур. Это может грозить миллиардными потерями стране, даже если он продлится несколько дней. Госслужащие должны будут уйти в неоплачиваемый отпуск.

Вместе с тем, работу продолжат госучреждения, которые работают в сфере нацбезопасности, медицины, помощи в случае стихийных бедствий, налогообложения, почтовых услуг и управления воздушным пространством.