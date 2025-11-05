В США шатдаун правительства побил рекорд по длительности за всю историю страны

Сенат США в 14-й раз не смог принять краткосрочную бюджетную резолюцию H.R. 5371 — законопроект получил 54 голоса при необходимых 60 (Фото: REUTERS/Ken Cedeno)

Сенат США 4 ноября в 14-й раз не принял краткосрочную резолюцию по поводу финансирования федерального бюджета , в результате чего правительственный шатдаун побил исторический рекорд длительности.

Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

«По состоянию на 4 ноября 2025 года частичное закрытие федерального правительства Соединенных Штатов вступило в 35-й день, сравнявшись с рекордом самого длительного шатдауна в американской истории (22 декабря 2018 — 25 января 2019)», — написала она.

По словам Стефанишиной, Сенат США в 14-й раз не смог принять краткосрочную бюджетную резолюцию H.R. 5371 — законопроект получил 54 голоса при необходимых 60.

«С 5 ноября этот шатдаун станет самым длительным в истории США», — подытожила она.

В США 1 октября впервые за семь лет наступил правительственный шатдаун — федеральные учреждения остановили работу после того, как Конгресс и Белый дом не смогли договориться о финансировании. Сотни тысяч госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск, часть социальных программ заморожена, а деятельность ряда ведомств парализована. При этом Армия США, спецслужбы, сфера медицины и Пограничная служба функционируют в обычном режиме.

По данным Reuters, шатдаун может стоить экономике США до $15 млрд в неделю в виде потерянного производства.

28 октября демократы в Сенате США 13-й раз заблокировали принятый Палатой представителей законопроект, который должен был возобновить работу федерального правительства и положить конец шатдауну.

29 октября федеральная судья Сюзан Илстон заблокировала попытки президента Трампа уволить тысячи госслужащих на фоне шатдауна — поддержала профсоюзы государственных служащих.

Как отмечало издание The Hill, под сокращение могли попасть более 4 тысяч работников.