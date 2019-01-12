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"Шатдаун" обошелся экономике США в $3,6 млрд - CNBC

Сегодня, 04:10
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Впоследствии цена "шатдауна" превысит цену стены в Мексике

"Цена" частичного прекращения работы правительства США сейчас составляет 3,6 млрд долларов, сообщает CNBC.

Таким образом стоимость "шатдауна" может обойтись экономике страны дороже, чем строительство стены на границе с Мексикой, на что президент США Дональд Трамп потребовал 6 млрд. долларов.

Напомним, с полуночи 22 декабря (07:00 по Киеву) началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия денег. Одной из причин стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.

Лидеры партий пытались договориться с Трампом об окончании "шатдауна", однако достичь договоренностей не удалось.

Экономисты заявили, что частичное закрытие правительства приведет к сокращению ВВП США примерно на 0,1% каждые две недели.

Теги:   Дональд Трамп Белый дом США

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