Шаманы для бизнеса. Почему жители Южной Кореи не мыслят жизни без прорицателей

На прием к предсказателям приходят студенты и бизнесмены, музыканты и политики

Большая часть жителей высокоразвитой Южной Кореи регулярно наведывается к предсказателям, не принимая без их совета ни одного мало-мальски серьезного решения, пишет журнал Новое Время.

Заглянуть в будущее

За утешением, представлением о будущем или подсказкой при принятии важного решения к прорицателям обращаются граждане из самых разных сфер, от студентов и домохозяек до известных артистов, бизнесменов и политиков. Так, среди участников опроса, который провела корейская компания рыночных исследований Trend Monitor, 70% респондентов признались, что недавно посещали прорицателя либо собираются это сделать.

К тому же сегодня в 50‑миллионной стране, которая уже пятый год подряд занимает первое место в мировом рейтинге инновационности Bloomberg Innovation Index, работают, по подсчетам местного издания The Korea Times, около 1 млн гадалок и предсказателей. Общий объем индустрии предсказаний британский The Economist оценивает в солидные $ 3,7 млрд.

"По своим размерам она сходна с корейской киноиндустрией", - сравнивает в комментарии Новому Времени Квангсук Ю, профессор-исследователь Института религии и гражданской культуры (IRCC) в Университете Кенхи.

Высокий спрос на услуги представителей магического ремесла способствует росту их численности. Так, за последние десять лет количество участников одного из крупнейших объединений предсказателей Korean Kyungsin Federation удвоилось – со 140 тыс. до 300 тыс.

На роду написано

Один из наиболее популярных видов предсказаний в Корее – саджу. Это восточная система прорицания, основанная на убеждении, что год, месяц, день и час рождения определяют характер и судьбу человека. По дате рождения мастер саджу, используя китайские астрологические тексты, рассказывает клиенту о его личности, прошлом и будущем.

По своим размерам индустрия предсказаний в Южной Корее сходна с корейской киноиндустрией

"Буддисты, христиане и нерелигиозные корейцы приходят ко мне, чтобы узнать свою судьбу", – рассказывает Новому Времени Джанет Шин, мастер саджу и колумнист The Korea Times, которая за свою многолетнюю практику проконсультировала несколько тысяч клиентов.

Так, например, известные музыканты и актеры приходят к ней выяснить, будет ли популярным новый альбом или фильм с их участием. Во время сессий и вступительных экзаменов Шин консультирует учеников и их родителей, а перед выборами к ней идут политики.

Предвыборная кампания в Корее вообще считается горячей порой для предсказателей. За советом к ним обращаются не только кандидаты – прогнозы знаменитых ведунов публикуют местные СМИ. Наплыв клиентов случается и в январе-феврале, когда корейцы празднуют международный, а затем китайский новый год и посещают гадалок, чтобы узнать прогноз на год будущий.

Бизнес-шаманы

Отдельным направлением в культуре предсказаний является шаманизм – традиция с многовековой историей, которую в Корее долгое время притесняли.

Мудан приносит жертву и исполняет ритуальный танец в шаманском центре в Сеуле / Фото AFP

Однако, если в древности такие ритуалы базировались на страхе и суевериях, то теперь превратились в красочные театрализованные действа с музыкой и танцами, став элементом национальной культуры.

Современные корейцы приглашают муданов – так в стране называют шаманов – проводить обряды благословения недвижимости и транспорта, через них общаются с духами и просят рекомендаций по пунгсу – философии, схожей с феншуй. Знаток пунгсу может, например, клиенту, который собирается строить дом, посоветовать, как удачнее расположить его по отношению к реке и горам. Или же порекомендовать бизнесмену, у которого не ладятся дела, куда стоит перенести вход в офис, чтобы предприятие стало успешным.

Известно, что принципов пунгсу строго придерживался основатель компании Samsung Бьонг Чхуль Ли. Он также верил в чтение лиц и на все собеседования приглашал специалистов по физиогномике.

"Корейским предсказателям хорошо удается идти в ногу с изменениями информационных и коммуникационных технологий, чтобы выдерживать высокую конкуренцию в своей среде", - отмечает Квангсук Ю.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №12 от 29 марта 2018 года.