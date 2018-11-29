29 ноября 2018, четверг

Шахтеры и энергетики в Болгарии вышли на протест с требованием гарантировать их рабочие места

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Шахтеры в Софии устроили протест

Шахтеры в Софии устроили протест

В Софии шахтеры и рабочие одной из крупнейших угольных электростанций Maritsa East 2 вышли на протест.

Об этом сообщает Reuters.

Шахтеры призывают власть поддержать энергетическое производство на угольном топливе.

Более 1000 человек призвали правительство гарантировать, что оно не будет закрывать шахты и электростанции на юге Болгарии, несмотря на то, что Евросоюз настаивает на декарбонизации экономики блока к 2050 году.

Протестующие заявили, что любой шаг к закрытию электростанции может привести к нехватке электроэнергии или росту цен на нее.

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