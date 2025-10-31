Кроме десткой версии, на Ozon также продается версия такой игрушки для взрослых — она оснащена петардой, которая взрывается при ударе (Фото: x.com/NAFOvoyager)

Взрывающиеся игрушечные копии смертоносных дронов продаются в России детям в возрасте от трех лет, как сообщает The Telegraph .

В российском сервисе-маркетплейсе Ozon продают детские игрушки в виде дрона-камикадзе Shahed. На это 31 октября обратило внимание британское издание The Telegraph.

Причем продавцы адресуют свой товар детям в возрасте от 3 лет и называют его «идеальным подарком для юных патриотов и будущих покорителей неба», который поможет «развивать координацию, точность и воображение».

Игрушки в видео дронов, по-видимому, продаются как товар дронного подразделения российских оккупантов «Соколы Сталина» (названной в честь элитных летчиков-истребителей Красной армии времен Второй мировой войны).

Как считают британские журналисты, именно они и продают копии Shahed детям — их официальный канал в Telegram содержит ссылки на Ozon, где продаются игрушечные дроны и другие товары, в том числе одежда с логотипом.

Фото: Ozon.ru

Более того, на Ozon также продается версия такой игрушки для взрослых — она оснащена петардой, которая взрывается при ударе.

Версия, созданная для детей, стоит 351 рубль (около 173 гривны), тогда как взрослая модель продается за 480 рублей (около 236 гривен).

Как обращают внимание в The Telegraph, адрес, указанный в магазине, находится в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарсан) — именно там расположен один из крупнейших в России заводов по производству дронов, выпускающий тысячи Shahed в год, а также их макеты из фанеры и пенопласта.

Вскоре после того, как The Telegraph связался с Ozon для комментария по поводу игрушек, одно из трех объявлений — самолет с ударным фейерверком для взрослых — было оперативно удалено, но объявление о продаже игрушечной копии Shahed оставалось на месте.

23 июля были опубликованы результаты совместного расследования проекта Схемы (Радио Свобода), эстонского медиа Delfi, шведского медиа Expressen и российского независимого медиа iStories, согласно которым Российское военно-историческое общество (РВИО), которым руководит одиозный путинский чиновник Владимир Мединский, собирает деньги на ружья для оккупантов и обучает школьников в оккупированных Донецке и Луганске управлять БПЛА.

По информации Схем, в 2024 году организация Мединского открыла в некоторых школах Донецка и Луганска так называемые «профильные классы». Там школьников обучали «основам безопасности и защиты родины, полевой медицине и управлению БПЛА».

Более тогов 2025 году прямо пригласила оккупантов, воевавших против Украины, выступить в детсаду в российском городе Ульяновск провести «урок мужества». Причем детям они там рассказывали о «холодном и огнестрельном оружии», а также поощряли примерить амуницию и снаряжение агрессора из РФ, подытожили расследователи.