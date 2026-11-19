Ограничения на экспорт вступили в силу 18 ноября — в день, когда диктатор РФ Владимир Путин прилетел в Шэньчжэнь для встречи на саммите АТЭС с председателем КНР Си Цзиньпином (Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

Власти Китая в день визита диктатора РФ Владимира Путина ввели ограничения на экспортные поставки в Россию деталей для дронов-камикадзе типа шахед и двигателей для них.

На этом 19 ноября обратило внимание издание The Moscow Times.

Согласно уведомлению Министерства коммерции КНР № 49, которое вступило в силу 18 ноября — в день, когда диктатор РФ Владимир Путин прилетел в Шэньчжэнь для встречи на саммите АТЭС с главой КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

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Как указано в документе, теперь под экспортный контроль КНР попадают реактивные двигатели с тягой свыше 400 ньютонов, а также другие двигатели для БПЛА (мощностью свыше 16 кВт).

«Они используются в „Шахедах“, которые Россия собирает на фабрике в Алабуге в Татарстане. Также экспортный контроль введен для радиомодулей для БПЛА мощностью от 30 децибел-милливатт, которые используются для управления более чем 10 дронами. Кроме того, ограничения распространяются на регуляторы скорости и бесколлекторные электродвигатели», — пишет издание.

Отныне свободная продажа таких двигателей из КНР за рубеж запрещена, а для экспорта необходимо получать разрешение Министерства коммерции страны, подытожили в The Moscow Times.

Как заявил на своей странице в соцсети Х уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, официальный Киев «благодарит Китай за новые меры экспортного контроля по дронам».

«Мы поделились подробной информацией об этих компонентах и их китайских производителях и рассчитываем на строгий контроль за экспортом данной продукции», — написал он.

При этом, как отметил Власюк, уведомление № 49 не охватило еще ряд деталей, которые РФ использует для изготовления дронов — в частности, антенна CRPA с китайскими платами для защиты от радиопомех в БПлА Герань-2, навигационные модули, антенны HARXON, карданные камеры, а также сервоприводы в БПлА Герань-4.

26 августа газета The Wall Street Journal писала, что Китай поставляет России компоненты и технологии, которые помогают ей совершенствовать шахеды, в частности — делать их более быстрыми и сложными для перехвата.

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26 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующем году Россия планирует потратить 12 млрд долларов только на производство реактивных дронов и барражирующих боеприпасов.

22 октября из отчета американского Центра перспективных исследований в сфере обороны (C4ADS) стало известно, что российские предприятия, обслуживающие военно-промышленный комплекс Кремля, начали переносить производство в Китай.

Россия также остается привлекательной для Китая как источник подготовки специалистов благодаря нескольким мощным научным и учебным центрам, связанным с российским военно-промышленным комплексом. Отмечается, что после 2022 года одним из наиболее популярных направлений сотрудничества стали системы управления беспилотниками, в частности с применением искусственного интеллекта, подытожили в C4ADS.