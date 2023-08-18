Россия хочет изготовить 6000 шахедов на своем секретном заводе к 2025 году — расследование WP 18 августа, 03:29 Уничтоженый иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Страна-агрессор Россия к середине 2025 года хочет произвести 6000 дронов-камикадзе на своей территории с помощью Ирана, сообщает The Washington Post со ссылкой на секретные документы программы, к которым получили доступ журналисты.

Документы передал журналистам человек, «причастный к работе в особой экономической зоны в Алабуге (Елабуге) в Татарстане, но выступающий против» полномасштабного вторжения России в Украину. Среди этих документов — заводские чертежи, схемы, меморандумы и презентации. Они в очередной раз опровергают утверждения Ирана о том, что тот «не помогает» стране-агрессору России с беспилотниками.



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Ответственным за безопасность программы назначили отставного сотрудника ФСБ, а у «высококвалифицированных сотрудников» забрали паспорта, чтобы они не могли покинуть страну. В документах инженеры использовали шифр: дроны называют «лодками», взрывчатку — «бамперами», а Иран — «Ирландией» или «Беларусью».

Как пишет WP, цель сделки, которую кремлевский режим заключил с Ираном в ноябре на территории Татарстана — до лета 2025 года произвести на территории страны-агрессора 6000 беспилотников. Этого должно быть «достаточно, чтобы восполнить хроническую нехватку БПЛА в российской армии на передовой», утверждает газета.

По данным WP, документы в целом указывают на то, что, несмотря на задержки и производство, которое в значительной степени зависит от иностранных компонентов, страна-агрессор «неуклонно продвигается» к своей цели по производству аналога иранского Shahed-136. Также, судя по документам, инженеры страны-агрессора «пытаются улучшить» иранские технологии производства и «усовершенствовать» дроны-камикадзе, в частности, повысить «контроль качества» и сделать их способными на массовые атаки, при которых БПЛА «автономно координируют удар по цели».

Инфографика: NV

Аналитики вашингтонского Института науки и международной безопасности (Institute for Science and International Security) после изучения документов пришли к выводу, что россияне отстают от графика минимум на месяц и пока изготовили только корпуса для не более чем 300 беспилотников.

Из документов журналисты узнали, что Иран продал России «франшизу» на производство беспилотников, а иранские специалисты согласились поделиться проектной документацией и компонентами. Стоимость проекта оценивали в 151 млрд рублей (более 2 млрд долларов по курсу на февраль, когда был создан документ, в котором называлась эта сумма), более половины этой суммы должны были передать Ирану, который хотел получить деньги в долларах или золоте.

По данным WP, на объекте по площади более 14 футбольных полей планировалось три этапа производства: на первом в Алабуге должны были собирать разобранные беспилотники, поставленные из Ирана, на втором — создать объект для производства полых корпусов беспилотников, на последнем этапе — произвести более 4 тысяч беспилотников с «небольшой помощью Ирана».

Как сказано в материале, «сложнейшей задачей» инженеры страны-агрессора считают создание своего варианта двигателя беспилотника. Шахеды используют переработанный немецкий двигатель Limbach Flugmotoren L550E, который Тегеран незаконно получил около 20 лет назад. Среди документов также есть таблица с «вопросами, заданными Ирану в начале сотрудничества». В этом списке более 120 вопросов, в том числе о том, как Тегеран добился массового производства и какие страны поставляют ему электронные компоненты.

Полученные журналистами документы указывают на то, что у россиян проблемы с набором квалифицированных сотрудников на объект в Алабуге — им нужно 810 работников на каждую из трех смен в день. По состоянию на конец весны около 200 сотрудников и 100 студентов прошли обучение на иранских объектах, пишет WP.

WP также узнала, что около 25% дронов, переданных Ираном для использования в Алабуге, были повреждены, а россияне ведут учет поврежденных или неисправных дронов. Один из документов за февраль также указывает на то, что российским «специалистам» не хватало опыта и запчастей для ремонта этих дронов.

Президент Владимир Зеленский 3 августа сообщал, что российские оккупанты атаковали Украину по меньшей мере 1961 шахедами с начала полномасштабного вторжения.