Шаг к примирению, шаг к обострению. Кулеба рассказал о будущем украинско-венгерских отношений

В настоящее время украинско-венгерские отношения, обостренные блокированием Венгрией сотрудничества НАТО с Украиной, будут развиваться по сценарию "шаг к примирению - шаг к обострению", считает постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Будет хороший шаг - плохой шаг, шаг к примирению - шаг к обострению. Потому что, в конце концов, и венгры понимают, что все равно нужно будет договариваться. Потому что та линия, которую они взяли сходу - категорическую, неприемлемую, что "верните все, как было", - я думаю, что для них стало ясно, что эта линия не сработает", - отметил он в эфире Радио НВ.

По словам постпреда, венгерским дипломатам следует отказаться от подобной "парадигмы", для того чтобы появилась возможность найти компромисс.

Напомним, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет снимать вето на проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, но не будет препятствовать встречам глав МИД Украины и Грузии с их коллегами из стран Альянса.

Венгрия последовательно блокирует встречи представителей НАТО и Украины на высшем уровне из-за украинской образовательной реформы, которая, по мнению Будапешта, ограничивает права этнических венгров. Кроме того, Будапешт заявил о блокировании евроинтеграционных устремлений Киева до устранения "проблемных", по его мнению, положений образовательного закона.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже призвал Венгрию и Украину решить спор касательно языковой статьи закона о реформе образования.

По данным СМИ, страны НАТО негативно отнеслись к блокированию Венгрией сотрудничества с Украиной. США же официально заявили, что полностью поддерживают встречи Украина и НАТО как на уровне глав государств и правительств, так и на уровне министров.