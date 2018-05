Шаг к гражданству. Спасший ребенка "человек-паук" из Мали получил вид на жительство во Франции

Нелегальный мигрант из Мали Мамуду Гассама, который спас ребенка в Париже, получил вид на жительство во Франции.

Об этом сообщает AFP.

Это первый шаг к получению французского гражданства.

Отмечается также, что родители мальчика благодарили малийца за спасение сына.

Mamoudou Gassama, the Malian migrant "Spiderman" who saved a child hanging off a balcony, received French residency, a first step towards citizenship.



