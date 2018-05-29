29 мая 2018, вторник

Шаг к гражданству. Спасший ребенка "человек-паук" из Мали получил вид на жительство во Франции

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Мамуду Гассама

Мамуду Гассама

Нелегальный мигрант из Мали Мамуду Гассама, который спас ребенка в Париже, получил вид на жительство во Франции.

Об этом сообщает AFP.

Это первый шаг к получению французского гражданства.

Отмечается также, что родители мальчика благодарили малийца за спасение сына.

Напомним, 26 мая Мамуду Гассама влез по балконам здания в Париже, чтобы спасти четырехлетнего малыша, который мог упасть. Видео героического поступка 22-летнего малийца уже посмотрели миллионы людей. Его называют человеком-пауком. Чтобы залезть на четвертый этаж и спасти мальчика, у Гассамы ушло около 30 секунд.

Парень приехал во Францию из Мали и находился в стране нелегально.

После героического поступка Мамуду Гассаму принял в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон. Во время встречи глава государства пообещал предоставить ему французское гражданство.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове