Шаг к гражданству. Спасший ребенка "человек-паук" из Мали получил вид на жительство во Франции

Нелегальный мигрант из Мали Мамуду Гассама, который спас ребенка в Париже, получил вид на жительство во Франции.

Об этом сообщает AFP.

Это первый шаг к получению французского гражданства.

Отмечается также, что родители мальчика благодарили малийца за спасение сына.

Mamoudou Gassama, the Malian migrant "Spiderman" who saved a child hanging off a balcony, received French residency, a first step towards citizenship.



????@ggjulien pic.twitter.com/SODp2CgWgE — AFP Photo (@AFPphoto) 29 мая 2018 г.

Напомним, 26 мая Мамуду Гассама влез по балконам здания в Париже, чтобы спасти четырехлетнего малыша, который мог упасть. Видео героического поступка 22-летнего малийца уже посмотрели миллионы людей. Его называют человеком-пауком. Чтобы залезть на четвертый этаж и спасти мальчика, у Гассамы ушло около 30 секунд.

Парень приехал во Францию из Мали и находился в стране нелегально.

После героического поступка Мамуду Гассаму принял в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон. Во время встречи глава государства пообещал предоставить ему французское гражданство.