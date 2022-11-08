Скорее всего, в сгоревшем в Астрахани российском корабле перевозили баллистические ракеты — авиационный эксперт 8 ноября, 17:42 Пожар на российском корабле в Астрахани, 7 ноября (Фото:Кадр видео МЧС АСТРАХАНЬ via YouTube)

Авиационный эксперт Валерий Романенко, комментируя начавшийся 7 ноября пожар на корабле, стоящем на судоремонтном заводе Звездочка в Астрахани в эфире Радио НВ, заявил, что, скорее всего, судно перевозило иранские баллистические ракеты.

«Скорее всего, по морю перевозили уже баллистические ракеты, вот эти самые Фатехи и Зольфагары вместе с пусковыми. Потому что в самолете перевозить пусковые очень сложно, это большой грузовик», — сказал Романенко Радио НВ.

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Вечером 7 ноября российские СМИ сообщили о пожаре на судне на судоремонтном заводе Звездочка в Астрахани. Завод занимается ремонтом не только гражданских судов, но и кораблей ВМФ РФ, в том числе ремонтом их вооружения.

Главное управление разведки Минобороны Украины ранее отмечало, что Астрахань наряду с Махачкалой является одним из ключевых пунктов приема морских грузов из Ирана, в частности дронов-камикадзе Shahed-136 или по крайней мере комплектующих для их сборки. Туда они приходят партиями в разобранном состоянии.

Инфографика: НВ

В связи с этим украинский журналист Андрей Цаплиенко предположил, что сгоревший в Астрахани корабль, скорее всего, перевозил иранские беспилотники.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия уже договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет для их использования в войне против Украины. Еще в октябре издание WP писало, что речь идет о новейших версиях ракет Fateh-110 и Zolfaghar. В ГУР Минобороны считают, что Россия может применить их уже в ноябре.