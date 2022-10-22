Не хотел покидать свое место. Экс-главу Китая Ху Цзиньтао вывели под руки из президиума на съезде Компартии — BBC

22 октября, 13:39
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Экс-главу Китая Ху Цзиньтао выводят из президиума на съезде Компартии (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Экс-главу Китая Ху Цзиньтао выводят из президиума на съезде Компартии (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао вывели под руки с церемонии закрытия съезда Коммунистической партии в субботу, 22 октября. Для 79-летнего экс-главы Поднебесной это стало неожиданностью, и он поначалу не хотел покидать свое место.

Об этом сообщают российская служба BBC и CNN.

Ху Цзиньтао сидел в первом ряду в Большом зале народного собрания в Пекине рядом с действующим главой страны Си Цзиньпином, когда к нему подошел один из обслуживающих мероприятие с целью вывести из помещения. Сначала партийный чиновник не хотел покидать свое место, но его силой подняли, взяв за руку.

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Как отмечают корреспонденты, после того как Ху Цзиньтао поднялся с кресла в президиуме, к нему подошел заместитель директора Главного управления Коммунистической партии Кун Шаосюнь. После короткого разговора экс-глава Китая все же вышел, сказав несколько слов Си Цзиньпину и похлопав по плечу премьер-министра Ли Кэцяна — оба кивнули, но содержание их разговора остается тайной. Уход Ху Цзиньтао официально не объяснили.

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Журналисты CNN обратили внимание, что Си Цзиньпин положил руку на документ, который пытался достать Ху Цзиньтао. Кроме того, член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Чжаньшу пытался встать с места и вмешаться в разговор, но сидевший рядом коллега Ван Хунин потянул его за пиджак.

Ху Цзиньтао был председателем Китайской Народной Республики с 2003 по 2013 год.

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Ожидается, что Си Цзиньпин будет переизбран генеральным секретарем на третий срок, что позволит ему снова стать руководителем Китая в марте 2023 года.

В воскресенье, 16 октября, в Пекине начался 20-й съезд Коммунистической партии. Лидер Китая Си Цзиньпин в очередной раз пригрозил Тайваню. Он заявил, что никогда не будет обещать себе «отказаться от применения силы» по отношению к острову.

https://www.youtube.com/embed/S5U2-dbC9Es
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Китай Съезд Си Цзиньпин

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