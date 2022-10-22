Не хотел покидать свое место. Экс-главу Китая Ху Цзиньтао вывели под руки из президиума на съезде Компартии — BBC 22 октября, 13:39 Экс-главу Китая Ху Цзиньтао выводят из президиума на съезде Компартии (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао вывели под руки с церемонии закрытия съезда Коммунистической партии в субботу, 22 октября. Для 79-летнего экс-главы Поднебесной это стало неожиданностью, и он поначалу не хотел покидать свое место.

Об этом сообщают российская служба BBC и CNN.

Ху Цзиньтао сидел в первом ряду в Большом зале народного собрания в Пекине рядом с действующим главой страны Си Цзиньпином, когда к нему подошел один из обслуживающих мероприятие с целью вывести из помещения. Сначала партийный чиновник не хотел покидать свое место, но его силой подняли, взяв за руку.

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Как отмечают корреспонденты, после того как Ху Цзиньтао поднялся с кресла в президиуме, к нему подошел заместитель директора Главного управления Коммунистической партии Кун Шаосюнь. После короткого разговора экс-глава Китая все же вышел, сказав несколько слов Си Цзиньпину и похлопав по плечу премьер-министра Ли Кэцяна — оба кивнули, но содержание их разговора остается тайной. Уход Ху Цзиньтао официально не объяснили.

Журналисты CNN обратили внимание, что Си Цзиньпин положил руку на документ, который пытался достать Ху Цзиньтао. Кроме того, член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Чжаньшу пытался встать с места и вмешаться в разговор, но сидевший рядом коллега Ван Хунин потянул его за пиджак.

Ху Цзиньтао был председателем Китайской Народной Республики с 2003 по 2013 год.

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Ожидается, что Си Цзиньпин будет переизбран генеральным секретарем на третий срок, что позволит ему снова стать руководителем Китая в марте 2023 года.

В воскресенье, 16 октября, в Пекине начался 20-й съезд Коммунистической партии. Лидер Китая Си Цзиньпин в очередной раз пригрозил Тайваню. Он заявил, что никогда не будет обещать себе «отказаться от применения силы» по отношению к острову.