Сейм Польши создал комиссию, которая будет изучать влияние России на безопасность страны

14 апреля, 22:57
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Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)

Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)

Сейм Польши принял акт о создании Государственной комиссии, которая будет изучать влияние России на внутреннюю безопасность страны в 2007—2022 годах.

Об этом сообщает RMF24.

Теперь законопроект будет передан в Сенат, который является верхней палатой парламента страны.

Инициатива создания Государственной комиссии по изучению российского влияния на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007—2022 годах возникла в декабре прошлого года.

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Комиссия должна рассмотреть и выяснить дела государственных должностных лиц или членов высшего руководства страны, которые в 2007—2022 годах под влиянием России действовали в ущерб интересам Польши. Комиссия должна проанализировать служебную деятельность, передачу информации третьим лицам, заключение контрактов или распоряжение государственными или корпоративными средствами.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Польша Война России против Украины

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