Северокорейские СМИ рассказали о главных темах переговоров Ким Чен Ына и Трампа

Во время встречи в Сингапуре президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына будут обсуждаться отношения между странами и установление мира на Корейском полуострове, сообщате ЦТАК.

"Это и вопрос по установлению новых отношений между КНДР и США в соответствии с требованиями измененной эпохи и созданию перманентной и прочной мирной системы на Корейском полуострове, вопрос по осуществлению денуклеаризации Корейского полуострова и других", - отмечается в сообщении.

Также, главы обоих стран обменяются мнениями по вопросам, которые представляют взаимный интерес сторон.

По информации Sky News со ссылкой на северокорейское агентство, главу КНДР в поездке сопровождают его сестра Ким Е Чжон, министр иностранных дел страны Ли Ен Хо и министр обороны Северной Кореи Но Гван Чхоль.

Ранее сообщалось, что Трамп прилетел из Канады в Сингапур на саммит с Ким Чен Ыном.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на пять часов раньше американского президента.

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В субботу Трамп написал в Твиттере, что ожидает от Ким Чен Ына великих дел во имя своего народа.

"Ким Чен Ын хочет сделать великое дело для своего народа, и у него есть такая возможность, и у него больше никогда не будет такой возможности", - написав американский президент.

Cаммит США-КНДР состоится 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса.