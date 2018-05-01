Северокорейские беженцы продолжили “общаться” с земляками с помощью бутылок с рисом

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Подобные акции проводятся активистами уже на протяжении двух лет
AFP

Подобные акции проводятся активистами уже на протяжении двух лет

Беженцы из КНДР, находящиеся на данный момент на территории Южной Кореи, продолжают отсылать на родину бутылки с рисом и USB-накопителями по морю, несмотря на "оттепель" в отношениях стран. Об этом сообщает AFP

Несмотря на историческую встречу лидеров двух Корей и их договоренность о полном прекращении всех враждебных действий, включая решение Южной Кореи демонтировать громкоговорители, которые использовались для пропаганды против КНДР, северокорейские беженцы продолжают скептически относиться к новому "демократическому" направлению политики лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

"Действия Сеула играют Пхеньяну на руку, лишая обычных северных корейцев столь необходимой информации", – раскритиковал демонтаж громкоговорителей бывший политзаключенный Юнг Гван-ил .

Сегодня, 1 мая, активисты продолжили переправлять по морю сотни бутылок, наполненных едой, наличными и лекарствами. Также "посылки" содержат USB-накопители с фильмами, программами о текущих событиях и музыкальными клипами K-pop, тщательно подобранными Юнгом, чтобы показать наряды певиц и музыканток.

"Мы все жили в Северной Корее не менее 30-40 лет, поэтому мы точно знаем, что нужно людям. Когда они будут изучать содержимое наших USB-накопителей, они поймут, что были обмануты своим правительством", – заявил беженец Парк Юнг-о.

Опрос, проведенный в 2015 году, показал, что 81% северокорейских беженцев смотрели иностранные фильмы на USB-накопителях, прежде чем покинуть страну.

Бывший заместитель посла Северной Кореи в Великобритании, который перешел на сторону Юга в 2016 году, описывает USB-накопители как эффективную тактику распространения информации в изолированной стране, несмотря на усилия северокорейского режима по их блокированию.

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