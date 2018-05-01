Северокорейские беженцы продолжили “общаться” с земляками с помощью бутылок с рисом

Подобные акции проводятся активистами уже на протяжении двух лет

Беженцы из КНДР, находящиеся на данный момент на территории Южной Кореи, продолжают отсылать на родину бутылки с рисом и USB-накопителями по морю, несмотря на "оттепель" в отношениях стран. Об этом сообщает AFP.

Несмотря на историческую встречу лидеров двух Корей и их договоренность о полном прекращении всех враждебных действий, включая решение Южной Кореи демонтировать громкоговорители, которые использовались для пропаганды против КНДР, северокорейские беженцы продолжают скептически относиться к новому "демократическому" направлению политики лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

"Действия Сеула играют Пхеньяну на руку, лишая обычных северных корейцев столь необходимой информации", – раскритиковал демонтаж громкоговорителей бывший политзаключенный Юнг Гван-ил .

Сегодня, 1 мая, активисты продолжили переправлять по морю сотни бутылок, наполненных едой, наличными и лекарствами. Также "посылки" содержат USB-накопители с фильмами, программами о текущих событиях и музыкальными клипами K-pop, тщательно подобранными Юнгом, чтобы показать наряды певиц и музыканток.

"Мы все жили в Северной Корее не менее 30-40 лет, поэтому мы точно знаем, что нужно людям. Когда они будут изучать содержимое наших USB-накопителей, они поймут, что были обмануты своим правительством", – заявил беженец Парк Юнг-о.

Опрос, проведенный в 2015 году, показал, что 81% северокорейских беженцев смотрели иностранные фильмы на USB-накопителях, прежде чем покинуть страну.

Бывший заместитель посла Северной Кореи в Великобритании, который перешел на сторону Юга в 2016 году, описывает USB-накопители как эффективную тактику распространения информации в изолированной стране, несмотря на усилия северокорейского режима по их блокированию.