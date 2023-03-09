Немецкие СМИ утверждают, что нашли яхту, которую могли использовать для подрыва Северных потоков 9 марта, 21:02 Яхта Andromeda (Фото:Aric Toler / Twitter via Yacht TV)

Для подрыва газопроводов Северный поток и Северный поток-2 могла быть использована 15-метровая яхта Andromeda модели Bavaria Cruiser 50, утверждает Der Spiegel.

По версии журнала, яхта принадлежит частной компании, которая базируется на острове Рюген. Яхту арендовала группа неизвестных, которые могли использовать поддельные документы. Глава чартерной компании и федеральная прокуратура Карлсруэ отказались от комментариев по поводу аренды. В то же время власти подтвердили, что 18−20 января на яхте прошел обыск из-за «подозрительной» аренды.



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OSINT-аналитик Оливер Александер отметил, что яхта не оснащена автоматической идентификационной системой, и ее перемещение невозможно отследить с помощью специализированных сайтов, таких как MarineTraffic.

Он также написал, что история газеты Die Zeit о том, что яхту якобы заметили возле общины Вик-ауф-дем-Дарс, маловероятна, поскольку глубина этой гавани всего 1,4 м, а осадка Bavaria Cruiser 50 — 2,25 м. Начальник порта в Вик-ауф-дем-Дарс в интервью Ostsee Zeitung также сказал, что власти не связывались с ними по поводу расследования и, вероятно, произошла ошибка. В то же время начальник порта в Вике на острове Рюген подтвердил Die Welt, что с ним власти связывались.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые ознакомились с предварительными разведданными США и говорили на условиях анонимности, сообщила, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять "проукраинская группа".



Немецкие СМИ со ссылкой на источники также утверждали, что яхта, которую использовала группа предполагаемых подрывников, принадлежит гражданам Украины.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов. Министр обороны Алексей Резников сказал, что это «довольно странная история, которая не имеет ничего общего с нами».



Министр обороны Германии Борис Писториус призвал воздержаться от преждевременных обвинений. По его словам, диверсия с подрывом трубопроводов могла быть «операцией под чужим флагом», чтобы позже обвинить в этом Украину.

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.



Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.



В ноябре 2022 года служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатки.

