Итальянский апелляционный суд разрешил выдать Германии украинца, подозреваемого в подрыве Северных потоков

Утечка газа из Северного потока-2 в Балтийском море вблизи острова Борнхольм, Дания, 27 сентября 2022 года (Фото: Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

Апелляционный суд Болоньи в Италии разрешил экстрадицию подозреваемого в причастности к подрыву Северных потоков украинца Сергея Кузнецова в Германию. Об этом сообщил адвокат Никола Канестрини, пишет Spiegel в понедельник, 27 октября.

По словам Канестрини, он подаст апелляцию на решение суда Болоньи в Кассационный суд Италии в Риме.

В сентябре суд в Болонье также одобрил экстрадицию украинца в Германию. Однако Канестрини возбудил дело в Верховном суде Италии.

В середине октября суд остановил рассмотрение дела из-за процессуальных нарушений и вернул дело в Болонью. Суд должен был принять новое решение в новом составе.

Кузнецова задержали летом на основании европейского ордера на арест во время отдыха с женой и детьми в Италии. С тех пор его удерживают в тюрьме строгого режима на севере страны.

27 августа Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Шестерым гражданам Украины выдали ордера на арест.

Как сказано в публикации, ордера на арест должны получить четыре водолаза, специалист по взрывчатке, капитан судна и руководитель группы диверсантов. По данным расследования, всего в операции участвовали семь человек. В материале упомянули и о подозреваемом Сергее Кузнецове.

Президент Украины Владимир Зеленский отвергает обвинения в причастности власти к подрыву газопровода.

17 октября польский суд отказал в экстрадиции в Германию еще одного украинца — Владимира Журавлева, которого в сентябре задержали в Польше по подозрению в диверсии.