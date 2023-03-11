Взрывы на Северных потоках. Незадолго до инцидентов над газопроводами стояло судно под флагом Греции 11 марта, 14:50 Место повреждения газопровода Северный поток (Фото:Handout via TT News Agency/via REUTERS)

Танкер Minerva Julie под флагом Греции с 6 сентября 2022 года в течение недели стоял у мест, где позже произошли взрывы на российских газопроводах Северный поток.

Об этом сообщает Business Insider.



Как отмечают журналисты, первым на остановку танкера в районе газопроводов обратил внимание аналитик открытых данных из Дании Оливер Александер. По его словам, примерно в том же месте, что и танкер, находилась яхта, которая, по данным немецких СМИ, могла иметь отношение к доставке взрывчатки.

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О близости Minerva Julie к месту атаки еще в конце сентября сообщило финское издание Verkkouutiset.

Как пишет Business Insider, эта информация вызвала волну спекуляций в Интернете среди сыщиков-любителей и морских экспертов. Данные, которые обнаружил Александер, не указывают на то, что судно причастно к разрушению трубопроводов, но возникает вопрос о том, свидетелем чего мог стать экипаж.

Владелец Minerva Julie подтвердил Business Insider информацию о том, что судно в течение семи дней сентября находилось в Балтийском море. По его словам, танкер остановился и ждал новых инструкций по рейсу, что является стандартной практикой.

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

В ноябре 2022 года Служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами были обнаружены остатки взрывчатки.

Кто виноват в этих инцидентах — вопрос открытый. В Польше и Украине заявляли о причастности России. А кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов».

В марте 2023 года газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, ознакомленных с новыми разведданными США и говоривших на условиях анонимности, сообщила, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять «проукраинская группа».

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не причастна к взрывам.